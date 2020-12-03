Keçi Sütü Koronaya İyi Gelir Mi? Keçi Sütünde Ne Keşfedildi?
Dünya üzerinde tüm hızı ile yayılmaya devam eden Covid-19 salgını ile ilgili her geçen gün yeni gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor. Küresel bir kriz olarak etkisini sürdüren Covid-19 salgını ile ilgili birçok araştırma ve çalışma yapılıyor. Bilim insanları ve sağlık sektörü çalışanları Covid-19 salgınının kaynağından belirtilerine, uzun süreli etkilerinden çözümüne kadar her alanda çalışmalarını ve incelemelerini sürdürmeye devam ediyor.
Keçi Sütü Koronaya İyi Gelir Mi? Keçi Sütünde Ne Keşfedildi? Covid-19 virüsüne engel olmak için tüm dünyada gerçekleştirilen aşı çalışmalarının yanı sıra virüse engel olacak besin ya da gıdalarda çalışmalarda önemli bir yer tutuyor. Salgın sürecinde hem salgından korunmaya hem de salgını ortadan kaldırmaya yönelik araştırmalar yapılıyor. Hollanda’da Covid-19 salgınına anne sütünün etkisi ile ilgili yapılan araştırmanın sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Benzer bir araştırmada Türkiye’de gerçekleştirildi. Türkiye’de de keçi sütünün salgın üzerinde etkili olup olmadığına dair yapılan araştırmalarla ilgili sonuçlar kamuoyu ve bilim dünyası ile paylaşıldı.
Keçi Sütünün Covid-19 Virüsüne Etkisi İle İlgili Araştırma Yapıldı
Covid-19 virüsü üzerinde engelleyici etki gösterecek ya da virüsün bulaşmasında etkili olacak her şey araştırılmaya devam ediliyor. Salgına karşı yürütülen aşı çalışmalarının yanı virüse koruma oluşturacak çözümler ortaya çıkarılıyor. Hollanda’da yapılan anne sütünün virüse etki araştırmasında, anne sütündeki antikorların Covid-19 virüsüne karşı etkili olduğu anlaşılmıştı. Bunun yanı sıra Türkiye’de Marmara Üniversitesi’nde yapılan farklı bir çalışma ile de keçi sütünün de virüse karşı etkili olduğu anlaşıldı.
03 Ara 2020 - 15:49 - Sağlık
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.