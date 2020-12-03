Keçi Sütü Koronaya İyi Gelir Mi? Keçi Sütünde Ne Keşfedildi? Covid-19 virüsüne engel olmak için tüm dünyada gerçekleştirilen aşı çalışmalarının yanı sıra virüse engel olacak besin ya da gıdalarda çalışmalarda önemli bir yer tutuyor. Salgın sürecinde hem salgından korunmaya hem de salgını ortadan kaldırmaya yönelik araştırmalar yapılıyor. Hollanda’da Covid-19 salgınına anne sütünün etkisi ile ilgili yapılan araştırmanın sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Benzer bir araştırmada Türkiye’de gerçekleştirildi. Türkiye’de de keçi sütünün salgın üzerinde etkili olup olmadığına dair yapılan araştırmalarla ilgili sonuçlar kamuoyu ve bilim dünyası ile paylaşıldı.

Keçi Sütünün Covid-19 Virüsüne Etkisi İle İlgili Araştırma Yapıldı



Covid-19 virüsü üzerinde engelleyici etki gösterecek ya da virüsün bulaşmasında etkili olacak her şey araştırılmaya devam ediliyor. Salgına karşı yürütülen aşı çalışmalarının yanı virüse koruma oluşturacak çözümler ortaya çıkarılıyor. Hollanda’da yapılan anne sütünün virüse etki araştırmasında, anne sütündeki antikorların Covid-19 virüsüne karşı etkili olduğu anlaşılmıştı. Bunun yanı sıra Türkiye’de Marmara Üniversitesi’nde yapılan farklı bir çalışma ile de keçi sütünün de virüse karşı etkili olduğu anlaşıldı.