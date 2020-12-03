MC Donalds İş Başvurusu Nasıl Yapılır? İşte MC Donalds iş başvurusu yapma ekranı...

MC Donalds İş Başvurusu Nasıl Yapılır? MC Donalds ‘a iş için başvurmak isterseniz eğer yapmanız gereken işlem çok basittir. MC Donalds iş başvurusu için isterseniz şubeye gidebilirsiniz isterseniz de MC Donalds’ın internet adresinden yapabilirsiniz. İnternet adresinden başvuru yapmak için adım adım şu aşamalar takip edilmelidir;

1. Öncelikle www.mcdonalds.com.tr adresine girmelisiniz.

2. Daha sonra “Hakkımızda” yazan üst kutucuğa tıklayın.

3. Biraz sayfanın altına indin ve orada “İnsan Kaynakları” yazısına tıklayın.

4. Yeni gelen sayfada “Başvur” kutucuğu vardır. Buna tıklayın.

5. Burada size “İş Başvuru Formu” gelecektir. Bu formu eksiksiz bir şekilde doldurmalısınız. Doldurma işleminden sonra “Gönder” seçeneğine basılır.

MC Donalds İş Başvurusu Hangi Evraklar İstenir?

MC Donalds’a iş başvurusu yapıldıktan sonra görüşmeler olumlu geçerse resmi prosedür gereği istenen belgeler vardır. Bu belgeler şu şekildedir;

Kimlik fotokopisi

İkametgah belgesi

Sağlık belgesi

Üniversite mezunuysa diploma, öğrenciyse öğrenci belgesi

Sabıka kaydı

Fotoğraf

SGK hizmet dökümanı

Bu belgeleri düzenledikten sonra gerekli yere teslim edilir.

MC Donalds Çalışmak Zor Bir İş Midir?

MC Donalds’ta çalışmak aslında çok zor değildir. Ancak çalışmaya başlayacak kişiyi yoğun ve tempolu bir iş ortamı beklemektedir. Başvurmadan önce bunu göz önünde bulundurulması istenir.

MC Donalds İş Başvurusu Şartlar Nelerdir?

Mc Donalds kendi bünyesinde çalışmak isteyen kişilerden istediği şartlar vardır. Adaydan çalışkan olması, becerikli olması ve takım çalışmalarında iyi iletişim kurarak istekli olması gereklidir. Ayrıca MC Donalds değerini bilmesi ve bu değerlere saygı göstermesi, inanması istenir.

MC Donalds İş Başvurusu ve Kariyer Nasıl İlerler?

MC Donalds’ta kariyer düşünen adaylar için önlerinde bir yol vardır.

İş başvurusu olumlu sonuçlanıp işe başladığınızda ilk olarak “Ekip üyesi” pozisyonunda olursunuz. Bu aşamada part-time yada full-time çalışma imkan vardır. Burada tercih size bırakılır.

Mc Donalds sipariş sürücüsü” olmak isteyenler için A2 ehliyetine sahip olunması gerekir. Bu işi yapan kişi iş güvenliğine de uyarak siparişleri zamanında götürmelidir. Bir başka iş pozisyonu

Ekip Eğitimcisi” o ekibin lideri konumundadır. MC Donalds’ta çalışmaya başlayanları eğitmekten sorumludur.

Bölüm Müdürü” restoran da ki çeşitli bölümleri takip etmekten sorumludur.

Vardiya Müdürü” vardiyanın yönetiminden sorumludur.

2. Müdür” restoran sistemlerinin yönetiminden ve takibinden sorumlu kişilerdir.

1. Müdür” ise MC Donalds restoran müdürünün sağ koludur. Restoranın yönetilmesinde restoran müdürüne yardımcı ve destek olmakla sorumludur.

Restoran Müdürü” restorandan sorumlu kişidir. Bu kademede operasyon süreçlerini ve hedefleri takip etmekten sorumludur. Restoran müdürü olmak için tüm kademeleri başarıyla tamamlamak gerekir. Ayrıca liderlik potansiyeli olmalıdır. Öğrenim durumu da dikkat edilir.

Danışman” görev aldığı bölgeye bağlı tüm restoranlarından sorumlu olan kişidir.

MC Donalds Çalışma Saatleri Nasıldır?

MC Donalds çalışma saatlerini iş hukuku kanunlarına uygun bir şekilde düzenler. Çalışmak için başvuru yaparken yarı zamanlı ya da tam zamanlı iş başvurusu seçme hakkı tanınır. 45 saatlik çalışma süresi tam zamanlı çalışmak isteyenler için iş yasasına göre kararlaştırılmıştır.

Yarı zamanlı çalışanlar için 30 saattir. Bu saat tam zamanlının üçte ikisine göre alınarak kararlaştırılmıştır.

MC Donalds'da Kaç Kişi Çalışıyor?

MC Donalds’ın Türkiye şubelerinde çalışanlar 2018 verilerine göre şu şekildedir;

5000 üzerinde çalışan insanlarla kocaman bir ailedir.

Çalışanların %25’i kadınlardan oluşmaktadır.

Yönetici kadrosunda %30 kadın görev almaktadır.

Ekip üyesi olarak işe başlanıldığı süreden Restoran Müdürlüğüne kadar ki geçen sürede 485 saat eğitim verilmektedir.

MC Donalds Çalışana SGK Primi Ödeniyor mu?

MC Donalds restoranlarında ilk günden itibaren işe başlayan her çalışanın SGK’sı ödenmektedir.

MC Donalds Yaş Sınırı Var Mıdır?

MC Donalds’ta çalışmak için yaş kriteri vardır. 16 yaşını doldurmuş herkes iş başvurusu yapma hakkına sahiptir. Anck 16 ile 18 yaş arasında olup çalışmak isteyen adayların anne ve babalarından “Çalışabilir izin belgesi” alması zorunludur.