Plaka ile PTT HGS Bakiye Sorgulama Nasıl Yapılır, Nereden Öğrenilir? Plakayı kullanarak, HGS bakiyesini PTT’den kontrol etmek için şubeyi veya PTT resmi web sitesini kullanabilirsiniz.

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PTT resmi internet sitesinden HGS bakiye sorgulama adımları şu şekildedir:

Öncelikle "ptt.gov.tr" adresinden PTT resmi internet sitesine girin.

Ardından "HGS Bakiye Sorgulama" metnine tıklayın.

Bu adımdan sonra sorgulanacak aracın plaka numarasını istenen bölüme yazınız.

İlgili panonun ekranına HGS bakiyesi gelir.

Şubeden sorgulama yapmak için de herhangi bir PTT şubesine gitmek ve plakayı yetkiliye söylemek yeterlidir. Bu sayede kısa süre içinde HGS bakiyenizin ne kadar olduğunu öğrenebilirsiniz.

E – Devlet Üzerinden HGS Bakiyesi Nasıl Sorgulanır?

HGS bakiyenizi E – devlet üzerinden sorgulamak için öncelikle e – devlet şifrenizin olması gerekir. Eğer şifreniz yoksa PTT’den kolayca alabilirsiniz. T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile e – devlete girdikten sonra aracınıza ait HGS bakiye ve hesap durumunu öğrenmek için arama kısmına HGS bakiye sorgulama yazmanız yeterlidir. Açılan sayfada size ait aracın HGS bakiyesini görebilirsiniz.

E – devlet sayesinde aracınızın HGS bakiye sorgulamasını yapmak için evinizden çıkmanıza gerek yoktur. Bu sayede hem daha zahmetsiz hem de daha kısa süre içinde işinizi halledebilirsiniz.

Mobil Bankacılık ile HGS Bakiye Sorgulaması Yapılır Mı?

Mobil bankacılık uygulamasından HGS bakiye sorgulaması yapmak için öncelikle ilgili bankanın mobil bankacılık uygulamasını indirmek gerekir.

Daha sonra internet şubesi şifresi ile mobil bankacılığa giriş yapılır.

Mobil bankacılık yönlendirmelerini takip ederek sorgulanan aracın plaka numarasını girebilirsiniz.

Ekrana açılan sayfada aracın HGS bakiye bilgisi görüntülenir.

Oldukça kolay bir şekilde mobil bankacılık şubesi ile HGS bakiye sorgulama işlemi yapılabilir. Bu sayede hem kısa süre içinde bilgilerinizi elde edebilirsiniz hem de evden çıkmazsınız. Aynı zamanda mobil bankacılık ile HGS cezanızı ve borç durumlarınızı da görüntüleyebilirsiniz.

Plaka ile HGS Kartına Bakiye Yüklenir Mi?

HGS kartına plaka ile bakiye yüklemek için kullanılabilecek kanallar şunlardır:

Banka şubesi: İlgili banka şubesine giderek müşteri yetkilisine maruzatınızı söyleyebilir ve HGS kartınıza kolayca bakiye yükletebilirsiniz.

Mobil bankacılık şubesi: Mobil bankacılık uygulamasını telefona indirdikten sonra gerekli bilgilerle giriş yapılır. Yönlendirmeler izlenerek HGS kartına bakiye yüklemek mümkündür.

İnternet bankacılığı şubesi: İlgili bankanın resmi web sitesine girilir. Arama kısmına HGS bakiye yükleme yazdıktan sonra gerekli bilgiler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulur. Daha sonra yüklenmek istenen bakiye seçilir ve işlem kolaylıkla tamamlanır.

PTT şubesi: Herhangi bir PTT şubesine giderek yetkiliye HGS bakiye yüklemesi yapmak istediğinizi söylemeniz yeterlidir.

PTT mobil şubesi: PTT mobil uygulamasını telefona indirdikten sonra gerekli bilgilerle giriş yapılır. HGS bakiye yükleme işlemi sayfasına gidilerek boşluklar doğru bir şekilde doldurulur.

E PTT AVM şubesi: PTT’nin resmi web sitesine girerek HGS kart bakiye yükleme sayfasına gidilir. Bu kısımda istenen bilgiler doldurulur ve kısa süre içinde işlem tamamlanır.

Plaka ile Hangi HGS İşlemleri Sorgulanabilir?

Plaka ile sorgulanabilen HGS işlemleri aşağıda verilmiştir:

HGS Borç sorgulaması

HGS Bakiye bilgileri sorgulaması

HGS Ceza sorgulaması

HGS Geçiş İhlali sorgulaması

HGS bilgisi, aracın plakasına özel olarak tanımlanmıştır. Yani her aracın plakasının HGS bilgisi o araca özeldir. Diğer araç, geçiş yapmak için başka bir arabanın HGS kartını kullanamaz. Her araba kendi kartını kullanarak geçiş yapmalıdır. Aksi takdirde, "geçiş ihlali" olarak kabul edilecektir.

Plaka değişimi sırasında sürücü, HGS kartındaki mevcut bakiyeyi yeni satın alınan plakadaki verilen HGS kartına yükleyerek bakiyeyi kullanabilir. Bir araç satın alırken, sürücü yeni satın alınan aracın HGS bakiyesini aracın plakasına yeniden tanımlatmalıdır. Bu sayede HGS bakiye sorgulama işlemini yapabilir.