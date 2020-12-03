2021 Emekli Promosyonu Ne Kadar? 2021 yılı için emekli promosyonu tutarı bankadan bankaya farklılık göstermektedir. Bankaların verdiği emekli promosyonu tutarları ile ilgili şu bilgiler verilebilir:

Halkbank: Toplam maaşı 1500 TL'yi geçmeyenler için Halkbank promosyon tutarı 500 TL’dir. 1500 TL ile 2500 TL arası toplam ücretler için 625 TL emekli promosyonu ve 2500 TL ve üzeri için 750 TL promosyon tutarı ödenir. Ödeme tek seferde yapılır, uygulamadan yararlanan emekliler Halkbank'tan 3 yıl maaş alma sözü vermelidir.

Garanti BBVA: 1.500 lirayı geçmeyen emekli maaşı alanlara 800 lira nakit promosyon, 1.500-2.500 lira arasında emekli aylığı alanlara 1.000 lira ve 2500 liradan fazla alanlara 1.200 lira öder. Böylelikle Garanti BBVA, emeklilere ödenen promosyonu % 166 artacaktır. Garanti BBVA'dan maaş alan emekliler % 0,99 faiz oranıyla özel amaçlı kredilerden yararlanabilir.

Yapı Kredi: Yapı Kredi'den 3 yıl emeklilik maaşı alma sözü veren emekliler, 1.000 liraya varan emekli promosyonu alabilir. Yapı Kredi banka emeklilik modeli Mobil, bankacılık, İnternet şubeleri ve ATM'lerinden yapılan transferler için ücret muafiyeti sağlar. Ayrıca ücretsiz düzenli ödeme talimatı verebilen emeklilik müşterileri, mevduatlarındaki birikimlerden dolayı 6 ay hoş geldin faizi alabilir ve özel indirimli bireysel tüketim kredisi kullanabilirler. Yapı Kredi'nin emekli müşterileri için Medline acil sağlık hizmeti üyeliği bulunmasının yanı sıra 1 yıl süreyle kara ambulansları için ücretsiz doktor ve telefonla tıbbi danışmanlık hizmeti verilmektedir.

QNB Finansbank Emekli Promosyonu Ne Kadar?

Finansbank’ın emekli promosyon tutarı 450 TL’ye kadar kazanma imkanı verir. Promosyon ödemeleri aşağıdaki emeklilik aralığı dikkate alınarak yapılacaktır; 3 aylık maaş; promosyon tutarı aylık ortalama maaş esas alınarak belirlenecektir:

· Aylık maaşın 1.000 Türk Lirası, 300 Türk Lirasından az olması,

· Aylık ücreti 1.000 TL ile 2.000 TL arasında olanlar için 375 TL,

· 2.000 lira ve üzeri maaşı olanlar 450 lira promosyon parası alacak.

TEB Emekli Promosyon Olarak Ne Kadar Verir?

Türkiye Ekonomi Bankası’nın emekli promosyonu 1.500 TL maaş için 850 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arası emekliler için 1.125 TL, 2.500 TL üzeri emekliler için 1.250 TL’dir. TEB emeklilik bankacılığı ailesine ve yakınlarına tavsiye ederek ekleyen kişilere, toplamda 1.500 lirayı geçmemek üzere kişi başı 150 lira ödeme yapılır. Böylelikle 2.500 TL'nin üzerindeki maaşlarını TEB'e aktararak 1.250 TL kazanan emekliler, TEB emekli bankası ailesine 10 emekli ekleyerek toplam emekli promosyonu tutarını 2.750 TL'ye çıkarabilir.

Emekli Promosyonu ING Bank İçin Ne Kadardır?

ING Bankasının emekli promosyon tutarı oldukça avantajlıdır. Türkiye ING emeklilik müşterilerine 2.250 TL'ye kadar özel promosyonlar sunulur. Yeni kampanya kapsamında emekli müşteriler ING kullanıp 450 TL'ye varan nakit promosyonları, Turuncu Ekstra ile aylık 750 TL nakit indirimiyle 50 TL alabiliyor. Bu nedenle ek 1.800 TL promosyon 3 yıl geçerli olup, toplamda 2.250 TL'ye kadar nakit promosyon imkanı sağlar.

Emekli ING üyeleri de ayrıcalıklı faiz oranlarından yararlanabilirler ve Turuncu Ekstra planı kapsamında Turuncu hesaplarında birikimleri için daha düşük bir tutar ve zaman sınırı yoktur. Ayrıca internetten ve mobil bankacılıktan yapılan havaleler için herhangi bir ücret ödemezler.

Şekerbank Emekli Promosyonu Ne Kadar?

Emekli promosyon tutarı Şekerbank için 3 yıllık taahhüt ile yapılır. 375 ile 450 TL arası değişen promosyon ödemeleri sayesinde emekliler aldıkları maaşı daha da artırabilir. Ayrıca her emekli, 10 adet müşteri ile sınırlı olmak üzere her yeni emekli için 150 TL olmak üzere toplam 1.500 TL ek promosyon da elde edebilir. Bu sayede Şekerbank’ın emekli promosyonu toplamda 2100 TL’ye kadar ulaşabilir.