2021 Ev Vergisi Ne Kadar? Ankara'da Ev vergisi 2021 yıldına kaç defa ödenir?

2021 Ev Vergisi Ne Kadar? 2021 yılı için konut vergisi tutarı özellikle ev sahipleri tarafından oldukça merak edilmektedir. Birden fazla konut sahibi olan ve emlak vergisi değeri 5 milyon TL'yi aşanlara vergilendirme yapılacaktır. Ev sahibi, konutun bulunduğu ilin vergi dairesine Şubat ve Ağustos 2021'de iki taksitte ödeyecek.

Evin vergi değeri 5 milyon lira ile 7.5 milyon lira arasında ise, 5 milyon lirayı aşan kısım için binde 3

Evin vergi değeri 7.5 milyon lira ile 10 milyon lira arasında ise, 7.5 milyon lirayı aşan kısım için binde 6

Evin vergi değeri 10 milyon liradan fazla olduğunda ise, 10 milyon lirası için 22.500 TL, fazlası için ise binde 10

Oranında vergilendirme yapılacak.

Evin değerini belirlerken bundan böyle Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nün değerlendirmesi dikkate alınmayacaktır. Aynı zamanda ev değerlendirme çalışmaları da artık Tapu ve Kadastro Müdürlüğü tarafından yürütülmeyecek. Evin değeri belediyenin belirlediği inşaat vergisi üzerinden belirlenecektir. Değerli konut vergisi ile ilgili detaylar şu şekildedir:

Vergi değeri, konut amaçlı gayrimenkuller için bina vergi tutarı şeklinde olacaktır.

5.000.000 TL’den daha düşük değere sahip ve 5.000.000 TL üzerinde olan konut amaçlı gayrimenkuller için fazlalık kısım vergiden dışarıda tutulacaktır.

Değeri fark etmeksizin konutun sahibi olan kişiler vergiden muaf tutulacaktır.

Konut vergisi ödemesi yapmak için öncelikle borcun olup olmadığı sorgulanmalıdır. Bunun için e – devlet veya internet vergi dairesi kullanılabilir. Emlak vergisi borcunun ödemesi için şu kanalları kullanılabilir:

E – devlet kapısı

PTT şubeleri

Gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyeler

Anlaşmalı bankalar

Taşınmazların bağlı bulunduğu belediyelerin hesabı olan bankalar

Gelir idaresi başkanlığının web sitesi

Konut vergisi ödenmeyen durumlar kişilerin kendi durumlarını kanıtlamalarını gerektirir. Öncelikle konut vergisinden muaf olan kişiler şunlardır:

Hiçbir gelire sahip olmadığını kanıtlayanlar

Emekliler

Gaziler

Engelliler

Şehit çocukları ve eşleri

Bu kişilerin T.C. sınırları içinde brüt 200 metre kareyi aşmayan tek meskenleri bulunuyorsa emlak vergisi ödemezler. Bu durumda olanlar dilekçeyle belediyeye başvurmalıdır. Bu kişiler tek hisseli konut sahibi ise, hisselerine sıfır emlak vergisi uygulanacaktır.

Vergi muafiyetine hak kazananların belediyeye dilekçe vermeleri gerekmektedir. Vergi muafiyetine hak kazananlar geriye dönük olarak 5 yıl süreyle tadil edebilir ve belediyeye ödenen verginin iadesini talep edebilir.

Ev vergisi başvurusu yapmak için taşınmazın bağlı olduğu belediyeye başvuru yapmak gerekir. Aynı zamanda belediyeden alınan belge de eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmalıdır. Başvuru yapmak için gereken evraklar ise şunlardır:

Tapunun fotokopisi

Yapı kullanma izin fotokopisi ( binalar için )

Binanın yer aldığı adres ( mahalle, sokak ve numarası şeklinde olmalı )

Beyan yapan kişinin ikamet ve arsa adresi

Vergi numarası

T.C. kimlik numarası

2021 yılı için emlak vergisine başvurmak oldukça kolaydır. Yukarıda verilen belgeler hazırlandıktan sonra belediyeye teslim etmek gerekir. Bundan sonra emlak vergisi için sorgulama gibi tüm işlemleri ise e – devlet üzerinden yapmak mümkündür.