Migrenin Bitkisel Tedavisi, Doğal Çözümü Nedir? Migrene Ne İyi Gelir? Migren için doğal bitkisel tedavi yöntemi oldukça fazladır. Bunlar farklı kişilerin migren hastalığı için farklı etki gösterir. Aşağıda migren bitkisel tedavisi için bazı şifalı bitkilerden bahsedilmiştir:

· Aslan pençesi

· Papatya

· Lavanta

· Limonlu ılık su

· Biberiye

· Melisa çayı

· Zencefil

· Nane

· Yeşil çay

· Ihlamur

· Üzüm suyu

· Okaliptüs yağı

Migrene Ne İyi Gelir?

Migrene iyi gelenler kişinin evde kolayca yapabileceği yöntemlerdir. Bunlar:

Su tüketimi: Migren vücuttaki susuzluğa bağlı olarak gelişir. Uzun süre susuz kaldıysanız, migrenler meydana gelecektir. Bu nedenle migreni rahatlatmak için bol su içebilirsiniz. Migrenlere dehidrasyon neden olur. Su içerek dehidrasyon seviyelerini dengeleyebilirsiniz.

Soğuk uygulama: Migren ataklarına soğuk uygulayarak migren ataklarını önleyebilirsiniz. Soğuk, migreni uyuşturabilir ve ağrı hissetmenizi engelleyebilir. Ağrıyı hafifletmek ve migren baş ağrılarını iyileştirmek için başınıza buz uygulamak için bir bez kullanabilirsiniz. 20 dakika buz kompresi tutmak migreni rahatlatabilir.

Veba Bitkisel Terapisi: Veba Terapisi, baş ağrısını hafifletmek için başka bir bitkisel ilaçtır. Veba tedavisi, petasin açısından çok zengin bir besindir. Bu nedenle ağrınız azalacaktır. Veba ilacını toz halinde kullanabilir veya bir bardak suda kaynatabilirsiniz.

Fesleğen yağı: Fesleğen yağı da migren için iyi bir bitkidir. Migren atakları artarsa, bu günlük yaşamınızı büyük ölçüde etkiler. Fesleğen yağının birçok faydası vardır. Özellikle fesleğen yağı stresi azaltabilir ve migren hastalıklarına yardımcı olabilir. Migreniniz varken fesleğen yağının kokusunu alabilirsiniz. Başınıza ayrıca fesleğen yağı ile masaj yapabilirsiniz. Migreni rahatlatmak için 15-20 dakika fesleğen yağı masajını kullanabilirsiniz.

Migren Nasıl Geçer?

Migrenin geçmesi için tetikleyici unsurlardan uzak kalmak gerekir. Aşağıda migreni geçirmek için yapılabileceklerden bahsedilmiştir:

Stressiz yaşam: Özellikle stresli bir hayat yaşıyorsanız, migren ataklarını tetikleyebilir. Bu nedenle migren ataklarından kaçınmak için stressiz bir yaşam tarzı benimsemek önemlidir. Ayrıca kötü alışkanlıklardan da uzak durmalısınız. Sigara içiyorsanız, sigarayı bırakmaya çalışabilirsiniz. Sigara içmek migren ataklarını artırır.

Lavanta buharı: Lavanta buharı uygulayarak migren ataklarını hafifletebilirsiniz. Lavanta buharı özellikle migren baş ağrıları için faydalıdır. Kaynar suya 7-8 damla lavanta ekleyerek buharı soluyabilirsiniz. 15 dakika lavanta buharını solumak migreni rahatlatacaktır. Baş ağrısını hemen dindirmek için lavanta buharı kullanabilirsiniz.

Gümüşdüğme bitkisel terapi: Migreni rahatlatmak için gümüşdüğme bitkisel terapi de uygulayabilirsiniz. Özellikle migren doyumsuz bir ağrıya neden olabilir. Bu nedenle gümüş düğme bitkisel tedavi uygulayarak migren ağrısını hafifletebilirsiniz. Migren bitkisel tedavi için gümüşdüğme en önemli şifalı bitkilerden biridir.

Migren Çeşitleri Nelerdir?

Migren türleri ikiye ayrılır:

Auralı migren: Bu, doğrudan görme bozukluğuna neden olan bir migrendir. İlk semptomların çoğu çocuklukta ortaya çıkar. Deformiteler, baş dönmesi ve gözler gibi belirtiler. Şiddetli ağrıya neden olan hastalıklar arasında, uzmanlar tarafından en şiddetli migren türü olarak tanımlanmıştır. Ataklar günün herhangi bir saatinde meydana gelebilir. Auralı migren atakları yarım saat ile bir saat arasında değişir. Hasta ışığa son derece duyarlıdır. İyi aydınlatılmış bir ortamda sık sık baş ağrısı hissedilir.

Aurasız migren: Bu tür migren diğer türlere göre daha az hissedilir. Genellikle uzun süre yerleşir ve aralıklı atakları vardır. En ileri aşamada mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler görülebilir. Adet döneminde bu migren daha sık hissedilir.

Migren Ağrısı İçin Evde Neler Yapılabilir?

Migren ağrısına evde yapılacak çözümler oldukça etkilidir. Bu yöntemler arasında şunlar yer alır:

Muz kürü

Aloevera bitkisi

Chia tohumu

Zerdeçal

Bu bitkilerle hazırlanan kürler kişilerin migren ağrısına en iyi çözümleri sunar. Migrenin bitkisel tedavisi ile evde ağrıdan kurtulmak mümkündür. Bu sayede herhangi bir ilaca gerek duymazsınız.