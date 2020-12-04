Haberler Ankara Haberler Ankara
- 04 Ara 2020 - 12:30 G: 04 Ara 2020 - 12:31

Hastaneye giden aile kaza yaptı: 3 yaralı

Ağaca çarpan otomobilde bulunan çift ile 3 aylık bebekleri hastaneye kaldırıldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, kontrolden çıkarak ağaca çarpan araçtaki çift ile 3 aylık bebekleri yaralandı.

Hasan Ağır ve eşi Melek Ağır, 3 aylık oğulları Kaan Efe'yi hastaneye götürmek için 01 AFN 647 plakalı otomobille yola çıktı.

Mithat Özhan Bulvarı'nda kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle çift araçta sıkışırken, bebekleri de ön camdan ormanlık alana düştü.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeğe ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. CANKUR ve itfaiye ekipleri de araçta sıkışan çifti çıkartarak ambulansa taşıdı.

Yaralılar, Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedaviye alındı.

04 Ara 2020 - 12:30 AA Adana- Asayiş

# TRAFİK KAZASI İLE İLİŞKİLİ:
Tarım işçilerini taşıyan midibüs ile minibüs çarpıştı: 16 yaralı mask
Tarım işçilerini taşıyan midibüs ile minibüs çarpıştı: 16 yaralı
Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı mask
Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Bursa-Ankara kara yolunda iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı mask
Bursa-Ankara kara yolunda iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Polisleri taşıyan midibüs devrildi: 1 şehit, 4 yaralı mask
Polisleri taşıyan midibüs devrildi: 1 şehit, 4 yaralı
Düzce'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı mask
Düzce'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
Burdur'da tırla kamyon çarpıştı: 1 ölü mask
Burdur'da tırla kamyon çarpıştı: 1 ölü
İstanbul'da tır devrildi: 1 yaralı mask
İstanbul'da tır devrildi: 1 yaralı
Minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı mask
Minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı kişi öldü mask
Alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı kişi öldü
8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı mask
8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 4 Aralık 2020 mask
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 4 Aralık 2020
Ayyüce Tekrardan Masterchef'e mi Geliyor? O Gün Herkesi Ağlatmıştı, İddialar Şok Geçirtti! mask
Ayyüce Tekrardan Masterchef'e mi Geliyor? O Gün Herkesi Ağlatmıştı, İddialar Şok Geçirtti!
Ankara Kuğulu Park'a 10 bin kış çiçeği dikildi mask
Ankara Kuğulu Park'a 10 bin kış çiçeği dikildi
Ankara Çankaya’da pandemi mücadelesi sürüyor mask
Ankara Çankaya’da pandemi mücadelesi sürüyor
Ankara’da Koronavirüs Tehlikesi Artmaya Başladı! Kısıtlamalar Bile Önüne Geçemiyor, Tam 32 Bin Vaka Oldu! Durumu Görenler Korkudan Tir Tir Titriyor! mask
Ankara’da Koronavirüs Tehlikesi Artmaya Başladı! Kısıtlamalar Bile Önüne Geçemiyor, Tam 32 Bin Vaka Oldu! Durumu Görenler Korkudan Tir Tir Titriyor!
Masterchef Yayından Kaldırılıyor mu? 2021 Sezonu Olacak mı? Sosyal Medyada Kaos Çıktı, Milyonlar Ayaklandı! mask
Masterchef Yayından Kaldırılıyor mu? 2021 Sezonu Olacak mı? Sosyal Medyada Kaos Çıktı, Milyonlar Ayaklandı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL