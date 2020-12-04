Dacia’dan yılın son ayına özel kampanya
Dacia, aralık ayında yetkili satıcılarına gelenleri "cazip fiyat avantajları" ile karşılayacak.
Dacia açıklamasına göre, aralık ayına özel kampanya kapsamında minimum 10 bin TL peşinat yatıranlar, tüm Duster versiyonları için fiyat sabitleme imkanı elde edecek.
Sınırlı sayıdaki tüm Dokker versiyonlarında ise 15 bin TL’ye varan indirim fırsatları sunuluyor. Dacia Duster 165 bin 900 TL, Dokker 114 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla sahiplerini bekliyor.
Yılın son ayında sınırlı sayıdaki Sandero Ambiance 1.0 Sce 75 bg versiyonu, perakende satın alımda geçerli 126 bin 400 TL’den başlayan avantajlı fiyatlarla satışa sunulacak. Sınırlı sayıda Sandero Stepway Turbo 90 bg Easy-R versiyonu ise aralık ayı boyunca 154 bin 900 TL’den başlayan avantajlı fiyatlarla sahipleriyle buluşacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.