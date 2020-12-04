Renault’dan Aralık ayında avantajlı fiyat fırsatları
Renault, yılın son ayında bir araç sahibi olmak isteyenleri, avantajlı fiyat fırsatlarıyla buluşturuyor.
Renault açıklamasına göre, aralık ayı boyunca Türkiye’nin dört bir yanındaki Renault bayilerine gelenler, sınırlı sayıdaki Yeni Clio modelleri için 20 bin TL’ye varan indirim fırsatlarından yararlanabilecek. 15 bin TL peşinat tutarı yatıranlar ise teslimatı aralık ayında yapılacak tüm Yeni Clio versiyonlarında fiyat sabitleme imkanı yakalayacak.
Lansmanından bu yana büyük beğeni toplayan Yeni Clio, 152 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Renault’nun C-SUV segmentindeki temsilcisi Kadjar’da ise 25 bin TL’ye varan indirim fırsatı var. Sınırlı sayıdaki Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg versiyonu da Aralık ayı boyunca perakende satın alımda geçerli 190 bin 900 TL’den başlayan avantajlı fiyatlarla müşteriler ile buluşacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.