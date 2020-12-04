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- 04 Ara 2020 - 12:48 G: 04 Ara 2020 - 12:49

Renault’dan Aralık ayında avantajlı fiyat fırsatları

Renault, yılın son ayında bir araç sahibi olmak isteyenleri, avantajlı fiyat fırsatlarıyla buluşturuyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Renault açıklamasına göre, aralık ayı boyunca Türkiye’nin dört bir yanındaki Renault bayilerine gelenler, sınırlı sayıdaki Yeni Clio modelleri için 20 bin TL’ye varan indirim fırsatlarından yararlanabilecek. 15 bin TL peşinat tutarı yatıranlar ise teslimatı aralık ayında yapılacak tüm Yeni Clio versiyonlarında fiyat sabitleme imkanı yakalayacak.

Lansmanından bu yana büyük beğeni toplayan Yeni Clio, 152 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Renault’nun C-SUV segmentindeki temsilcisi Kadjar’da ise 25 bin TL’ye varan indirim fırsatı var. Sınırlı sayıdaki Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg versiyonu da Aralık ayı boyunca perakende satın alımda geçerli 190 bin 900 TL’den başlayan avantajlı fiyatlarla müşteriler ile buluşacak.

04 Ara 2020 - 12:48 AA İstanbul- Ekonomi

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