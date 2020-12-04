Sokağa Çıkma Yasağında Şok Gelişme! Bugün Saat Kaçta Başlıyor?
Covid-19 virüsünün yayılma hızının artması ve vaka sayılarında ciddi bir yükselişin yaşanmasının ardından Türkiye’de salgınının olumsuz gidişatını durdurmak için birçok yeni önlem kararı alındı. Sonbahar aylarından beri aşamalı olarak alınan önlem kararlarına en son 30 Kasımda yapılan kabine toplantısında yeni kararlar eklenmişti. Salgınının ciddiyetinin anlaşılması amacı ile geçtiğimiz bahar aylarında olduğu gibi yeniden sokağa çıkma yasağının uygulanmasına karar verildi.
Sokağa Çıkma Yasağında Şok Gelişme! Bugün Saat Kaçta Başlıyor? Sokağa çıkma yasağı geçtiğimiz haftalarda hafta sonları saat 20.00 ile 10.00 arasında uygulanmaya başlandı. Ancak vaka ve ölüm sayılarında beklenen düşüşün gerçekleşmemesi üzerine sokağa çıkma yasağının kapsamı da genişletildi. Hafta içi belli saatlerde ve hafta sonu kesintisiz olarak uygulanmasına karar verilen sokağa çıkma yasağı ile ilgili ayrıntılar ise merak konusu oldu.
Vatandaşlar bu hafta sonu ilk kez uygulanacak olan kesintisiz sokağa çıkma yasağı ile ilgili ayrıntıları araştırmaya devam ediyor. Yasağın bugün saat kaçta başlayacağı ve ne zaman biteceği araştırılmaya devam ediliyor.
04 Ara 2020 - 15:35 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.