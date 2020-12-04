Sokağa Çıkma Yasağında Şok Gelişme! Bugün Saat Kaçta Başlıyor? Sokağa çıkma yasağı geçtiğimiz haftalarda hafta sonları saat 20.00 ile 10.00 arasında uygulanmaya başlandı. Ancak vaka ve ölüm sayılarında beklenen düşüşün gerçekleşmemesi üzerine sokağa çıkma yasağının kapsamı da genişletildi. Hafta içi belli saatlerde ve hafta sonu kesintisiz olarak uygulanmasına karar verilen sokağa çıkma yasağı ile ilgili ayrıntılar ise merak konusu oldu.

Vatandaşlar bu hafta sonu ilk kez uygulanacak olan kesintisiz sokağa çıkma yasağı ile ilgili ayrıntıları araştırmaya devam ediyor. Yasağın bugün saat kaçta başlayacağı ve ne zaman biteceği araştırılmaya devam ediliyor.