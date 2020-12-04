Yılmaz Morgül Açtı Ağzını, Yumdu Gözünü! Bülent Ersoy'a ve O İsme Demediğini Bırakmadı...
Önceki gün Nişantaşı City’s’de görüntülenen Yılmaz Morgül gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. Kendisine sorulan soruları cevaplayan Morgül, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yılmaz Morgül’e Bülent Ersoy’un kürklerini Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı’na bağışlayacağının söylenmesi üzerine ise ünlü sanatçı sinirlendi.
Yılmaz Morgül Açtı Ağzını, Yumdu Gözünü! Bülent Ersoy'a ve O İsme Demediğini Bırakmadı... Bülent Ersoy’u ağır sözlerle eleştiren Morgül, konu hakkında sert açıklamalar yaptı. Morgül Bülent Ersoy’u iyi niyetli bulmadığını açıklayarak, bağış yapacağını söylemesinin şov olduğunu iddia etti.
Yılmaz Morgül, Bülent Ersoy’un alışverişe 60 bin lira kürklerine 40 bin lira verdiğini sonrada asgari ücret alanlara üzüldüğünü söylemesini eleştirdi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne yapacağı bağışı da samimi bulmadığı söyleyen Morgül, “madem öyle bir niyeti var bütün malını mülkünü bağışlasın” dedi.
Bülent Ersoy’un şov yaptığını iddia eden Morgül, hayvanları katlederek yapılan kürklerinin bağışlayacağına inanmadığını ve Türkan Saylan’ın derneğinin öyle bir dernek olmadığını söyledi. Kendisinin insan, hayvan ve çocuk haklarını desteklediğini açıklayan Morgül, şiddete de karşı olduğunu söyledi.
04 Ara 2020 - 16:06 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.