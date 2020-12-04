Arka Sokaklar Dizisinde Beklenmedik Aşk! Görenlerin Ağzı Açık Kalıyor! Yaş Farkı... Dizide Esra karakterini canlandırılan başarılı oyuncu ile dizide Hüsnü Başkomiser olarak rol alan Özgür Ozan arasındaki renkli uyum dikkatlerden kaçmadı.

Seyirci Dikkatinden Kaçmayan O Yaş Farkı Uyumu Başarılı Kıldı



Dizide yansıttıkları başarılı uyum sonrası gözleri üzerine çeken başarılı oyuncular hakkında 15 yıldır dizinin takipçisi olan hayranları araştırmalarına başladı. Ünlü oyuncular hakkında her detayın araştırılması sonucunda yakışıklı oyuncunun 1966 doğumlu olduğu (bugün 54 yaşında), güzel ve başarılı oyuncu Gaye Gürsel’in 1980 yılında (bugün 40 yaşında) doğduğu gerçeği gözler önüne serildi. Arada bulunan bunca yaş farkına rağmen iki oyuncunun güzel bir uyum yakalamaları seyirciden bir kez daha alkış aldı.