Arka Sokaklar Dizisinde Beklenmedik Aşk! Görenlerin Ağzı Açık Kalıyor! Yaş Farkı...
15 sezondur başarılı kadrosu ve güçlü hikayeleri ile Kanal D ekranlarında seyircisiyle buluşmaya devam polisiye dizi Arka Sokaklar’ın kadrosuna geçtiğimiz günlerde güzel ve başarılı oyuncu Gaye Gürsel de dahil oldu.
Arka Sokaklar Dizisinde Beklenmedik Aşk! Görenlerin Ağzı Açık Kalıyor! Yaş Farkı... Dizide Esra karakterini canlandırılan başarılı oyuncu ile dizide Hüsnü Başkomiser olarak rol alan Özgür Ozan arasındaki renkli uyum dikkatlerden kaçmadı.
Seyirci Dikkatinden Kaçmayan O Yaş Farkı Uyumu Başarılı Kıldı
Dizide yansıttıkları başarılı uyum sonrası gözleri üzerine çeken başarılı oyuncular hakkında 15 yıldır dizinin takipçisi olan hayranları araştırmalarına başladı. Ünlü oyuncular hakkında her detayın araştırılması sonucunda yakışıklı oyuncunun 1966 doğumlu olduğu (bugün 54 yaşında), güzel ve başarılı oyuncu Gaye Gürsel’in 1980 yılında (bugün 40 yaşında) doğduğu gerçeği gözler önüne serildi. Arada bulunan bunca yaş farkına rağmen iki oyuncunun güzel bir uyum yakalamaları seyirciden bir kez daha alkış aldı.
04 Ara 2020 - 16:17 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.