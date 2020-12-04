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- 04 Ara 2020 - 16:28 G: 04 Ara 2020 - 16:36

Akrep Dizisi Ne Zaman Başlıyor? Akrep Dizi Oyuncuları Kimler? Konusu Nedir?

Star TV ekranlarında ilk tanıtımı yayınlanan Akrep dizisi merak edilmeye başlandı. İlk olarak Şahmeran adı ile ekrana geleceği planlanan dizide yapılan değişiklikler sonucu isminin Akrep olarak değiştirilmesine karar verildi. Deniz Çakır’ın rol almaktan vazgeçtiği ve yerine Evrim Alasya ile anlaşılan dizinin ilk yayın tarihi merakla beklenmeye başlandı. Akrep ismi ile ekrana gelecek yeni dizinin konusu ve oyuncu kadrosu de araştırılmaya devam ediliyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Akrep Dizisi Ne Zaman Başlıyor? Akrep Dizi Oyuncuları Kimler? Konusu Nedir? Geçtiğimiz ay çekimlerine başlanan Akrep dizisinin ilk tanıtımı Star TV ekranlarında yayınlandı. Yeni sezonun en başarılı işlerinden olacağı tahmin edilen Akrep dizisi yayınlanan ilk tanıtım filmi ile merak uyandırdı. İzleyicinin şimdiden ekran tarihini heyecanla beklendiği dizinin oyuncu kadrosunda kimlerin olacağı merak ediliyor. İrfan Şahin’in yapımcılığını üstleneceği Akrep dizisinin başrolünü Demet Akbağ’ın oynayacağı biliniyor. Dizinin konusu da merak edilmeye devam ediyor.

Akrep Dizisi Ne Zaman Yayınlanmaya Başlayacak?

Erkan Birgören’in senaristliğini üstlendiği Akrep dizisinin yönetmenliğini de Gökçe Usta yapıyor. Star TV ekranlarında yayınlanacağı bilinen yapımın ilk yayın tarihi ve hangi günler ekrana geleceği ise merak konusu olmaya devam ediyor. İlk yayın tarihi henüz belli olmayan dizinin ilk tanıtımı yayınlandı. Akrep dizisinin yakın zamanda ekran hayatına başlaması bekleniyor.

04 Ara 2020 - 16:28 - Dizi Fragmanları

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