Akrep Dizisi Ne Zaman Başlıyor? Akrep Dizi Oyuncuları Kimler? Konusu Nedir? Geçtiğimiz ay çekimlerine başlanan Akrep dizisinin ilk tanıtımı Star TV ekranlarında yayınlandı. Yeni sezonun en başarılı işlerinden olacağı tahmin edilen Akrep dizisi yayınlanan ilk tanıtım filmi ile merak uyandırdı. İzleyicinin şimdiden ekran tarihini heyecanla beklendiği dizinin oyuncu kadrosunda kimlerin olacağı merak ediliyor. İrfan Şahin’in yapımcılığını üstleneceği Akrep dizisinin başrolünü Demet Akbağ’ın oynayacağı biliniyor. Dizinin konusu da merak edilmeye devam ediyor.

Akrep Dizisi Ne Zaman Yayınlanmaya Başlayacak?



Erkan Birgören’in senaristliğini üstlendiği Akrep dizisinin yönetmenliğini de Gökçe Usta yapıyor. Star TV ekranlarında yayınlanacağı bilinen yapımın ilk yayın tarihi ve hangi günler ekrana geleceği ise merak konusu olmaya devam ediyor. İlk yayın tarihi henüz belli olmayan dizinin ilk tanıtımı yayınlandı. Akrep dizisinin yakın zamanda ekran hayatına başlaması bekleniyor.