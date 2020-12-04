Simge Sütşurup Herkesi Şok Etti! Virüslü Kurye Olayı Damga Oldu! "Savcılıkta Görüşürüz!" Sosyetik güzel Simge Sütşurup geçtiğimiz günlerde uygulama üzerinden yemek siparişi verdi. Ancak Sütşurup’un yemeği adresine ulaşmadı. Oturduğu apartmanın girişindeki zorunlu HES kodu uygulaması sayesinde yemeği getiren kuryenin Covid-19’lu olduğu anlaşıldı. Covid-19 virüsünün taşıyıcısı olan kurye apartmana giremediği için Simge Sütşurup’un yemeği eline ulaşmadı. Apartman yönetimi tarafından bilgilendirilen sosyetik güzel olaya sosyal medya üzerinden tepkisini gösterdi.

Simge Sütşurup Yaşanan Olayı Sosyal Medyadan Duyurdu



Simge Sütşurup çok sinirlendiği bu olay ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Sütşurup yemek siparişi verdiği firmanın bünyesinde Covid-19’lu kurye çalıştırdığını, apartmanının girişindeki zorunlu HES kodu uygulaması sebebi ile içeri giremediğini ve yemeğinin ger gönderildiğini açıkladı. Simge Sütşurup yaşananları anlattıktan sonra olaya olan öfkesini de kustu.