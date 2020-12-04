Simge Sütşurup Herkesi Şok Etti! Virüslü Kurye Olayı Damga Oldu! "Savcılıkta Görüşürüz!"
Sosyetenin bilinen isimlerinden Simge Sütşurup geçtiğimiz gün yaşadığı salgın tehlikesi ile gündeme geldi. Verdiği yemek siparişinin Covid-19 salgınına yakalanmış bir kurye tarafından getirildiğini açıklayan Simge Sütşurup konu ile ilgili açıklama yaptı. Ünlü isim yaşadığı olaya oldukça sert tepki gösterdi.
Simge Sütşurup Herkesi Şok Etti! Virüslü Kurye Olayı Damga Oldu! "Savcılıkta Görüşürüz!" Sosyetik güzel Simge Sütşurup geçtiğimiz günlerde uygulama üzerinden yemek siparişi verdi. Ancak Sütşurup’un yemeği adresine ulaşmadı. Oturduğu apartmanın girişindeki zorunlu HES kodu uygulaması sayesinde yemeği getiren kuryenin Covid-19’lu olduğu anlaşıldı. Covid-19 virüsünün taşıyıcısı olan kurye apartmana giremediği için Simge Sütşurup’un yemeği eline ulaşmadı. Apartman yönetimi tarafından bilgilendirilen sosyetik güzel olaya sosyal medya üzerinden tepkisini gösterdi.
Simge Sütşurup Yaşanan Olayı Sosyal Medyadan Duyurdu
Simge Sütşurup çok sinirlendiği bu olay ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Sütşurup yemek siparişi verdiği firmanın bünyesinde Covid-19’lu kurye çalıştırdığını, apartmanının girişindeki zorunlu HES kodu uygulaması sebebi ile içeri giremediğini ve yemeğinin ger gönderildiğini açıkladı. Simge Sütşurup yaşananları anlattıktan sonra olaya olan öfkesini de kustu.
04 Ara 2020 - 16:36 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.