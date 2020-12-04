Haberler Ankara Haberler Ankara
- 04 Ara 2020 - 23:05 G: 04 Ara 2020 - 23:06

"Yoğun bakıma yandaş torpili" iddialarına bakanlıktan yalanlama geldi

Sağlık Bakanlığından "yoğun bakımda torpil" iddialarına yalanlama: " Tıbbi uygulamalar, bilimsel zemindeki bilgi birikimi ile yapılan uygulamalardır" "Bir hastanın yoğun bakıma alınma kriterleri belli olduğu gibi hangi durumdaki hastanın önceliğe sahip olduğu da tıbbi kriterlerle belirlenmektedir. Sağlık çalışanlarımızın bu kriterlere hassasiyetle uyduğundan kimse şüphe etmemelidir"

Sağlık Bakanlığı, bazı internet sitelerinde yer alan "Yoğun bakıma yandaş torpili" başlıklı haberlerdeki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bir sendika yetkilisinin basın açıklamasında yer alan, "Aldığımız duyumlara göre pek çok hastanede, siyasi iktidar yandaşı nüfuz sahibi kişilerin yoğun bakımda kendi hastaları için öncelik istedikleri ifade edilmektedir" iddiası üzerine bazı internet sitelerinde, "Yoğun bakıma yandaş torpili" başlıklı haberler yayımlandığı belirtildi.

Söz konusu iddiaların tümüyle gerçek dışı olduğu ifade edilen açıklamada, "Tıbbi uygulamalar, bilimsel zemindeki bilgi birikimi ile yapılan uygulamalardır. Hekimler tarih boyunca mesleki uygulamalarında bu istikamette hareket etmişler, bunu meslek ahlakının önde gelen prensibi olarak kabul etmişlerdir. Tıp etiğinin önde gelen kurallarının başında ırk, din, dil, cinsiyet ayrımı gözetmeden ihtiyaç halinde tıbbi yardım yapmak gelir." değerlendirmesi yapıldı.

Salgına karşı sahada ve hastanelerde canlarını ortaya koyarak mücadele eden, fedakarca savaşan sağlık çalışanlarına böyle bir ithamda bulunulmasının üzücü olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir hastanın yoğun bakıma alınma kriterleri belli olduğu gibi hangi durumdaki hastanın önceliğe sahip olduğu da tıbbi kriterlerle belirlenmektedir. Sağlık çalışanlarımızın bu kriterlere hassasiyetle uyduğundan kimse şüphe etmemelidir. İddia sahibinin, 'Bu talepleri yerine getiren yöneticiler' diyerek aslı olmayan bir duyum üzerine suçladığı kişiler de sağlık çalışanıdır. Hiçbir sağlık çalışanımız, hastaları arasında ayırıma gitmeyeceği gibi böyle bir tavra Bakanlığımızın da müsamaha göstermeyeceği açıktır. Sağlık çalışanlarının haklarını savunmak amacıyla kurulmuş olan bir sendika temsilcisine atfedilen sözlerinin asılsız bir habere konu edinmesi talihsizlik olmuştur."

04 Ara 2020 - 23:05 AA Ankara- Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef’te Son İfşa Vurgunu Yaşandı! Masterchef Kahini Engelleri Yıktı Geçti ve Bu Hafta Elenecek İsmi Resmen Açıkladı! Eğer O İsim Elenirse… mask
Masterchef’te Son İfşa Vurgunu Yaşandı! Masterchef Kahini Engelleri Yıktı Geçti ve Bu Hafta Elenecek İsmi Resmen Açıkladı! Eğer O İsim Elenirse…
4 Kasım 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu? mask
4 Kasım 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?
Acun En Sonunda Çıldırdı! Bütün Şefleri Değiştirecek! O Üç Büyük Şefleri Unutun... Artık Yeni Dönem Başlıyor! mask
Acun En Sonunda Çıldırdı! Bütün Şefleri Değiştirecek! O Üç Büyük Şefleri Unutun... Artık Yeni Dönem Başlıyor!
Cennet Hurmasının Şok Edici Faydası Ortaya Çıktı! Hemen Evinizi Cennet Hurmasıyla Doldurun! mask
Cennet Hurmasının Şok Edici Faydası Ortaya Çıktı! Hemen Evinizi Cennet Hurmasıyla Doldurun!
Simge Sütşurup Herkesi Şok Etti! Virüslü Kurye Olayı Damga Oldu! "Savcılıkta Görüşürüz!" mask
Simge Sütşurup Herkesi Şok Etti! Virüslü Kurye Olayı Damga Oldu! "Savcılıkta Görüşürüz!"
Akrep Dizisi Ne Zaman Başlıyor? Akrep Dizi Oyuncuları Kimler? Konusu Nedir? mask
Akrep Dizisi Ne Zaman Başlıyor? Akrep Dizi Oyuncuları Kimler? Konusu Nedir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL