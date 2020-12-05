Gram altından kasım ayında tarihi düşüş

Altının gram fiyatı, dolar kurundaki gerileme, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19), aşısına ilişkin olumlu gelişmeler, ABD başkanlık seçimlerine ilişkin belirsizliklerin azalması, küresel toparlanmaya ilişkin iyimserliğin artmasıyla kasım ayını yüzde 11,3 düşüşle 447,2 lira seviyesinden tamamladı ve tarihi düşüş kaydetti

Yıl genelinde Kovid-19 salgınıyla birlikte küresel ekonomide artan belirsizlikler ve ekonomi yönetimlerinin salgının finansal etkilerini azaltmaya yönelik attığı adımlar, altın fiyatlarını rekor seviyelere çıkardı. Altın fiyatları, kasım ayında ise dalgalı bir seyir izledi.

Kovid-19 salgınında artan vaka sayılarının altının ons fiyatını desteklemesiyle beraber kasım ayının başında 540,7 liraya kadar çıkan altının gram fiyatı, Kovid-19 aşısına ilişkin olumlu gelişmeler, ABD başkanlık seçimlerine ilişkin belirsizliklerin azalması, küresel toparlanmaya ilişkin iyimserliğin artması, kasım ayında altının ons fiyatını baskılaması ve yurt içinde dolar kurundaki görülen gerilemeyle 440,2 lira seviyesine kadar indi.

Altının gram fiyatı, kasım ayını yüzde 11,3 düşüşle 447,2 lira seviyesinden tamamladı ve tarihi düşüş kaydetti. Dolar/TL'deki gerileme de altının gram fiyatındaki düşüşü de hızlandırdı.

Analistler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamaları ve ekonomi yönetiminin attığı adımların etkisiyle kasım ayında Türk lirası varlıklara yoğun talep olduğuna dikkati çekti.

-Altının onsundan 4 yılın en kötü aylık performansı

Kasım ayında 1965 doları test eden altının ons fiyatı da daha sonra 1.775 dolar sınırına kadar geriledi. Analistler, Kovid-19 salgınında artan vaka sayıları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "varlık fiyatlarında düşüş görülebileceği" yönündeki uyarısı, Avrupa Birliği (AB) kurumlarının Kovid-19 salgınının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar avroluk kurtarma programı ve 1 trilyon avronun üzerindeki bütçe konusunda uzlaşması, ekonomilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından çıkışlarının düzensiz olabileceği beklentileriyle altının ons fiyatında kasım ayında yükselişler görüldüğünü aktardı.

Bu yükselişlere karşın dolar endeksindeki yükseliş, Kovid-19 aşısına ilişkin olumlu haber akışı, Pfizer ve BioNTech'in aşısının ardından Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna'nın Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıyla ilgili açıklamalarının altının ons fiyatında gerilemeler görüldüğünü söyleyen analistler, Kovid-19 aşısının yıl sonundan önce bazı ülkelerde uygulanmaya başlanabileceğine ilişkin haberlerin altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini vurguladı.

Altının ons fiyatı kasım ayında yüzde 5,5 değer kaybederek 1.776,61 dolara kadar geriledi ve 4 yılın en kötü aylık performansını gerçekleştirdi. Altının ons fiyatı böylece 4 ay üst üste düşüş kaydetti.

-Altın fiyatları aralık ayının ilk haftasında yükselişe geçti

Kasım ayında kayda değer bir şekilde azalan altın fiyatları, aralık ayının ilk haftasında yükselişe geçti. Analistler, Kovid-19 salgını sebebiyle artan kısıtlamaların risk algısını artırması, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışı, dolar endeksindeki düşüş eğiliminin altının ons fiyatını desteklemesiyle, gram altında da yükselişler görüldüğünü kaydetti.

Aralık ayının ilk haftasında yüzde 3,1 yükselerek 461,4 liraya, altının ons fiyatı ise yüzde 3,4 artarak 1.838.79 dolara çıktı.

- "Altın fiyatlarındaki düşüşlerin kalıcı olmadığını düşünüyorum"

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan AA Finans Analisti İslam Memiş, aşı iyimserliğinin altının ons fiyatında, dolar/TL'nin gerilemesinin de altının gram fiyatında sert düşüşlere neden olduğunu belirtti.

Memiş, altın fiyatlarındaki düşüşlerin kalıcı olmadığını düşündüğünü kaydetti.

Kasım ayının genel itibarıyla emtia fiyatlarının değer kaybettiği bir dönem olduğunu ifade eden Memiş, "Kasım’da yaşanan düşüşler, bu geleneğin bozulmamasına neden oldu." ifadelerini kullandı.

Almanya, Amerika, Çin ve Rusya’dan gelen aşı haberlerinin küresel piyasalarda coşkuya neden olduğunun söyleyebileceğini, yatırımcıların altın ve gümüşlerini satarak hisse senedi satın aldığını aktaran Memiş, "Kovid-19 sürecinde altın ve gümüş gibi değerli metallerin yatırımcılar tarafından nakit olarak kullanıldığını marttan sonra tekrar görmüş olduk. Güvenli limanlardan uzaklaşan yatırımcılar, riskli varlıklara yöneldi. Ancak bu sürecin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, virüs salgınında vaka sayıların yaşanan artışlar, yeni kısıtlamalar, teşvik paketiyle alakalı çağrıların hızlanması, Fransa ve İran’da artan jeopolitik riskler, düşük faiz politikalarının devam ediyor olması gibi nedenlerden dolayı altın fiyatlarının yükselişlerini destekleyeceği düşüncesine sahip olduğunu dile getirdi.