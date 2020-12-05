Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde yükselişe geçti
Siyah-beyazlı takım, teknik direktör Yalçın yönetiminde 10 maçlık periyotlar itibarıyla son 4 sezonun en çok puanını topladı Şenol Güneş yönetiminde 2017-2018 ve 2018-2019'da 18 puan toplayan Beşiktaş, geçen sezon 15 puanda kalmıştı Beşiktaş, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde 10 maçta 19 puan elde etti Siyah-beyazlı takım, 10 maçta attığı 20 golle de önceki 3 sezonu geçti
Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-0 yenen Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde geride kalan 3 sezondan daha iyi performans gösterdi. Ligde son 3 karşılaşmada önemli galibiyetlere imza atan siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde 10 maçlık periyotlar itibarıyla son 4 sezonun en çok puanını, galibiyetini alıp, en çok golünü atmayı başardı.
Beşiktaş, bu sezon oynadığı 10 lig maçında 6 galibiyet, bir beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda 19 puan topladı. Bu sezon gollü galibiyetlere imza atan siyah-beyazlı ekip, rakip fileleri 20 kez havalandırdı.
- Şenol Güneş'in son 2 sezonundan daha iyi performans
Beşiktaş, iki kez şampiyonluk kazandıran Şenol Güneş'in son 2 sezonundan daha iyi bir performans sergiledi. Siyah-beyazlı ekip, eski teknik direktörü Güneş yönetiminde 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında beşer galibiyet, üçer beraberlik ve ikişer yenilgiyle 18'er puan elde etti.
2017-2018 sezonundaki 10 maçta 16 gol atan Beşiktaş, bir sonraki sezon 19 gol kaydetti.
- Geçen sezonu da geçti
Beşiktaş, büyük sıkıntılar yaşadığı geçen sezonki performansını da geride bıraktı. Siyah-beyazlı takım, Abdullah Avcı yönetimindeki 10 maçta 4 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgiyle 15 puanda kaldı.
Beşiktaş, söz konusu müsabakalarda 13 gol atabilmişti.
- Son 6 maçta büyük çıkış
Siyah-beyazlı ekip, özellikle kritik haftalarda önemli bir çıkış yakaladı. Süper Lig'in ilk 4 haftasında sadece bir galibiyet alabilen ve ayrıca bir kez berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 4 puan toplayabildi.
Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarının da olduğu son 6 haftada ise 5 kez rakiplerine üstünlük kurmayı başardı. Sadece bir kez mağlup olan siyah-beyazlı ekip, topladığı 15 puanla üst sıralara yükseldi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.