Hafta Sonu Ankara Metro Sefer Saatleri Belli Oldu!
Covid-19 salgınının yayılmaya devam etmesi ve vaka sayılarının günden güne artması sonucu Türkiye’de yeni önlem kararları alındı. Alınan önlem kararlarından biri de geçtiğimiz haftalarda uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağının saatlerinin genişletilmesi oldu. İlk olarak hafta sonları saat 20.00 ile 10.00 arasında uygulanan sokağa çıkma yasakları artık hafta içi günlerde de uygulanmaya başlandı.
Hafta Sonu Ankara Metro Sefer Saatleri Belli Oldu! Hafta içi günlerde 21.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanacak olan sokağa çıkma yasakları hafta sonu günlerde ise tüm gün uygulanacak. Hafta sonu sokağa çıkma yasakları cuma günü 21.00’da başlayacak ve pazartesi sabah 05.00’da son bulacak. Hafta sonu 56 saat sürecek olan sokağa çıkma yasağı ile ilgili birçok ayrıntı ise merak ediliyor.
5-6 aralık tarihlerinde ilk kez uygulanacak olan sokağa çıkma yasakları ile ilgili vatandaşların kafasında birçok soru işareti bulunuyor. Hafta sonu yasaklarında üretim, imalat gibi sektörlerde çalışan kişilerin çalışma izni ile sokağa çıkabileceğinin açıklanması üzerine vatandaşlar, hafta sonları toplu taşımaların çalışıp çalışmayacağını ve hangi saatlerde hizmet vereceğini merak etmeye başladı. Ankara’da hafta sonu özel izin ile işe gidecek olan vatandaşlar toplu taşımaların çalışıp çalışmadığını, metro seferlerinin hangi aralıklarla yapılacağını merak ediyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.