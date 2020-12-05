Hafta Sonu Ankara Metro Sefer Saatleri Belli Oldu! Hafta içi günlerde 21.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanacak olan sokağa çıkma yasakları hafta sonu günlerde ise tüm gün uygulanacak. Hafta sonu sokağa çıkma yasakları cuma günü 21.00’da başlayacak ve pazartesi sabah 05.00’da son bulacak. Hafta sonu 56 saat sürecek olan sokağa çıkma yasağı ile ilgili birçok ayrıntı ise merak ediliyor.

5-6 aralık tarihlerinde ilk kez uygulanacak olan sokağa çıkma yasakları ile ilgili vatandaşların kafasında birçok soru işareti bulunuyor. Hafta sonu yasaklarında üretim, imalat gibi sektörlerde çalışan kişilerin çalışma izni ile sokağa çıkabileceğinin açıklanması üzerine vatandaşlar, hafta sonları toplu taşımaların çalışıp çalışmayacağını ve hangi saatlerde hizmet vereceğini merak etmeye başladı. Ankara’da hafta sonu özel izin ile işe gidecek olan vatandaşlar toplu taşımaların çalışıp çalışmadığını, metro seferlerinin hangi aralıklarla yapılacağını merak ediyor.