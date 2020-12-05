Ankara Balâ'da yol düzenleme çalışmaları başladı
Bala’da doğal gaz alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollar Balâ Belediyesi tarafından onarılıyor.
Bala’da doğal gaz alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollar Balâ Belediyesi tarafından onarılıyor.
Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, doğal gaz altyapı çalışmaları kapsamında ana caddeler ile bağlantılı yollarda bozulan alanları yerinde inceledi.
Açıklama yapan Başkan Buran “'İlçe merkezimizde çalışmalarını başlattığımız tramer kazı çalışmalarını incelemelerde bulunduk. Kazı çalışması yaptığımız alanları pazartesi günü asfalt serimine başlayacağız” dedi.
05 Ara 2020 - 15:27 Ankara/ Bala- Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.