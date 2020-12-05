Haberler Ankara Haberler Ankara
- 05 Ara 2020 - 15:27 G: 05 Ara 2020 - 15:28

Ankara Balâ'da yol düzenleme çalışmaları başladı

Bala’da doğal gaz alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollar Balâ Belediyesi tarafından onarılıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Bala’da doğal gaz alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollar Balâ Belediyesi tarafından onarılıyor.

Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, doğal gaz altyapı çalışmaları kapsamında ana caddeler ile bağlantılı yollarda bozulan alanları yerinde inceledi.

Açıklama yapan Başkan Buran “'İlçe merkezimizde  çalışmalarını başlattığımız  tramer kazı çalışmalarını  incelemelerde bulunduk. Kazı çalışması yaptığımız  alanları  pazartesi günü asfalt serimine  başlayacağız”  dedi.

05 Ara 2020 - 15:27 Ankara/ Bala- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hafta Sonu Ankara Metro Sefer Saatleri Belli Oldu! mask
Hafta Sonu Ankara Metro Sefer Saatleri Belli Oldu!
Ramo Dizisinin Gerçek Hikayesini Okuyunca Çok Şaşıracaksınız? Hangi Karakterden Kurgulanmıştır? Ramo Gerçekte Kimdir? İşte Ramo'nun Hikayesi... mask
Ramo Dizisinin Gerçek Hikayesini Okuyunca Çok Şaşıracaksınız? Hangi Karakterden Kurgulanmıştır? Ramo Gerçekte Kimdir? İşte Ramo'nun Hikayesi...
Emekli ve Memurun Zamlı Maaşlarında Rakamlar Netleşti! mask
Emekli ve Memurun Zamlı Maaşlarında Rakamlar Netleşti!
Hafta Sonu Sokak Yasağında Marketler Kaçta Açılıyor, Kapanıyor? 5 Aralık Bu Akşam Marketler Kaça Kadar Açık? mask
Hafta Sonu Sokak Yasağında Marketler Kaçta Açılıyor, Kapanıyor? 5 Aralık Bu Akşam Marketler Kaça Kadar Açık?
Başkan Altınok 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nü kutladı mask
Başkan Altınok 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nü kutladı
Piyango Haram Mı? Milli Piyango Bileti Almak Günah Mı? Diyanet Fetvayı Verdi! mask
Piyango Haram Mı? Milli Piyango Bileti Almak Günah Mı? Diyanet Fetvayı Verdi!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL