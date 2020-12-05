Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağında Marketler Açık mı? A101, BİM, ŞOK Çalışma Saatleri... Sokağa çıkma yasağının hafta içi 21.00 ile 05.00 arasında uygulanmasına hafta sonları ise tüm gün uygulanmasına karar verildi. Hafta sonu sokağa çıkma yasakları cuma günü saat 21.00’da başlayarak pazartesi günü 05.00’a kadar devam edecek. Hafta sonu 56 saat kesintisiz olarak uygulanacak olan sokağa çıkma yasakları ile ilgili birçok konu da merak ediliyor. Sadece imalat, lojistik ve üretim gibi devamlılığı zorunlu sektörlerde çalışan vatandaşların muaf tutulacağı hafta sonu sokağa çıkma yasaklarında marketlerin hizmet verip vermeyeceği, hangi saatlerde açık olacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Hafta sonları 56 saat kesintisiz sokağa çıkma yasağında vatandaşların temek ihtiyaçları için markete gidip gidemeyeceği ve marketlerin hizmet verip veremeyeceği ile ilgili merak edilen soruların cevabı ise İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile açıklandı. İçişleri Bakanlığı’nın Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan kararları içeren genelgesinde hafta sonu yasaklarında marketlerin kısıtlı saat aralıklarında hizmet verebileceği açıklandı.