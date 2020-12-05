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- 05 Ara 2020 - 15:59 G: 05 Ara 2020 - 16:05

Survivor 2021 Cemal Hünal Kimdir? Kaç Yaşında? Nereli?

Acun Ilıcalı’nın ünlü oyuncu Cemal Hünal’ın  Survivor 2021’in ilk yarışmacısı olduğunu açıklaması üzerine birçok kişi ünlü oyuncu hakkında araştırma yapmaya başladı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın her sezon TV8 ekranlarında yayınlamaya devam ettiği Survivor yarışmasının yeni sezonda yarışacak isimleri belli olmaya başladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Survivor 2021 Cemal Hünal Kimdir? Kaç Yaşında? Nereli? Acun Ilıcalı Survivor 2021’in ilk ünlü yarışmacısının Cemal Hünal olacağını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Ünlü oyuncunun yarışmada göstereceği performans şimdiden merak konusu oldu.

TV8 ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Survivor yakında yeni sezonu ile ekrana gelmeye başlayacak. Her sene ünlüler ve gönüllüler olmak üzere 2 takımın hayatta kalma mücadelesi verdiği Survivor yarışmasında bu sene ünlüler grubunda yarışacak ilk ismin Cemal Hünal olduğu açıklandı. Cemal Hünal’ın yeni sezonda Survivor’da yarışacağının açıklanması üzerine ünlü oyuncu hakkında birçok ayrıntı merak edildi.

05 Ara 2020 - 15:59 - Biyografi

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