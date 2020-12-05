Asgari Ücret 2021 Yılı İçin Belli Oldu Mu? 2021 Yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanmasının ardından milyonlarca vatandaş asgari ücretin ne kadar olduğunu merak etmeye başladı. 4 Aralık Cuma günü yapılan ilk toplantıda alınan kararlar büyük bir merak konusu oldu. Belirli aralıklarla peş peşe yapılacak olan toplantıların tarihleri ise belli oldu. Yapılan toplantının ardından 2021 asgari ücreti ne olacak?

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren asgari ücret toplantıları Aralık ayına girmemizle beraber başladı. 2020 yılının son ayının ilk haftasında yapılmaya başlayan toplantılar herkesi büyük bir merakın içerisine sürükledi. 2021 yılının asgari ücreti için, Asgari Ücret Komisyonu bir araya geldi. Koronavirüs salgını kapsamında internet üzerinden yapılan toplantıda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Asgari ücret için herkesin uzlaşmasını temenni ediyorum.” açıklamasında bulundu.