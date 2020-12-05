Asgari Ücret 2021 Yılı İçin Belli Oldu Mu?
Yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca vatandaş, “Asgari ücret 2021 yılı için belli oldu mu?” sorusuna yanıt aradı. Asgari ücrete ne kadar zam geleceği ve bu sene ne kadar olacağı en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Asgari ücretle istihdam eden vatandaşlar gözlerini konuyla ilgili çıkacak haberlere çevirdi. Yapılan toplantılar ve ortaya atılan tahmini rakamların ardından asgari ücretin ne kadar olduğu merak edildi.
Asgari Ücret 2021 Yılı İçin Belli Oldu Mu? 2021 Yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanmasının ardından milyonlarca vatandaş asgari ücretin ne kadar olduğunu merak etmeye başladı. 4 Aralık Cuma günü yapılan ilk toplantıda alınan kararlar büyük bir merak konusu oldu. Belirli aralıklarla peş peşe yapılacak olan toplantıların tarihleri ise belli oldu. Yapılan toplantının ardından 2021 asgari ücreti ne olacak?
Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren asgari ücret toplantıları Aralık ayına girmemizle beraber başladı. 2020 yılının son ayının ilk haftasında yapılmaya başlayan toplantılar herkesi büyük bir merakın içerisine sürükledi. 2021 yılının asgari ücreti için, Asgari Ücret Komisyonu bir araya geldi. Koronavirüs salgını kapsamında internet üzerinden yapılan toplantıda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Asgari ücret için herkesin uzlaşmasını temenni ediyorum.” açıklamasında bulundu.
05 Ara 2020 - 16:37 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.