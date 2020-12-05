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- 05 Ara 2020 - 17:20 G: 05 Ara 2020 - 17:34

Dacia'dan Tam Tamına 15 Bin Lira İndirim! Fiyatlarıyla Birlikte Kampanyasını Duyurdu!

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını otomotiv sektörüne de büyük bir darbe vurdu. Salgın sürecinin başlaması ile beraber otomotiv sektöründe de üretim ve satışlarda ciddi düşüşler yaşanmaya başladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Dacia'dan Tam Tamına 15 Bin Lira İndirim! Fiyatlarıyla Birlikte Kampanyasını Duyurdu! Dacia'dan Tam Tamına 15 Bin Lira İndirim! Fiyatlarıyla Birlikte Kampanyasını Duyurdu! Otomotiv sektöründe yaşanan bu talep azlığını durdurmak isteyen firmalar ise çeşitli kampanya ve indirim seçenekleri ile satışlarını arttırmaya çalışıyor. Bu süreçte araç sahibi olmak isteyen vatandaşlara avantajlı seçenekler sunan firmalardan biri de Dacia oldu. Fransız devi otomobil markası müşterilerine 15 bin liraya kadar indirim seçeneği sunuyor.

Dünyanın dev otomobil markaları Covid-19 salgın sürecinin başlaması ile durgunluk dönemine girdiler. Otomotiv sektöründe yaşanan bu süreci sağlıklı biçimde atlatmak isteyen birçok otomobil markası çeşitli indirimler ile müşteri çekmeye çalışıyor. Geçtiğimiz ay birçok markanın sunduğu kasım indirimlerinden sonra yeni bir kampanya da Dacia’dan geldi. Fransız otomotiv devi şirket 2021 model araçlarda inanılmaz fırsatlar sunuyor. Otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşlar ise kampanyanın ayrıntılarını araştırmaya başladı bile.

05 Ara 2020 - 17:20 - Ekonomi

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