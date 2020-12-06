Ankara Yenimahallelilere yakacak desteği
Yenimahalle Belediyesi, budamadan elde ettiği ağaçları dar gelirli vatandaşlara yakacak olarak dağıtmaya devam ediyor. 2011 yılında başlatılan ve 9 yılda bin tondan fazla budanan dallardan yakacak yardımı yapan belediye ekipleri, bu yıl da yaklaşık 150 ton odun dağıtımı yaparak 200’e yakın aileyi ısıtacak.
Kışın gelmesiyle beraber Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ağaçların yere sarkan, kuruyan ve tehlike arz eden dallarını budamaya başladı. Belediye ekipleri, budamadan elde edilen ağaçları kesilip paketleyerek vatandaşların adreslerine götürüyor. Kış boyunca devam edecek uygulama sayesinde soba ile ısınmaya çalışan vatandaşların aile bütçelerine de katkıda bulunuluyor.
Evlerine odun, kömür alamayan vatandaşlarımız var
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, kışın gelmesiyle beraber ağırlaşan yaşam şartlarında vatandaşın yükünü biraz olsun hafifletebilmek için yıllardır bu çalışmayı gerçekleştirdiklerini ve çok güzel geri dönüşler alındığını söyledi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin bu yıl da sokaklarda budama çalışmalarına başladığının altını çizen Yaşar, “Maalesef yaşam şartları gün geçtikçe daha da zorlaşıyor. Evlerine odun, kömür alamayan vatandaşlarımız var. Bu çalışmalarımızdan elde edilen ağaçları vatandaşlarımıza dağıtarak, sobalarının tütmesine yardımcı olabiliyorsak ne mutlu bize. Budama sonrası biriken ağaç ve imkanlarımız ölçüsünde bu dağıtımı gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.
06 Ara 2020 - 10:48 Ankara/ Yenimahalle- Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.