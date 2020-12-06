Öğrenci Yardım Parası Nasıl Alınır? Öğrencilere Para Yardımı 2021 Başvurusu Ne zaman?

Öğrenci Yardım Parası Nasıl Alınır? Okul yardım parası almak için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il müdürlüklerine gitmek gerekir.

Maddi yardım alabilmek için velilerin il meclisine dilekçe vermeleri ve destek istediklerini beyan etmeleri gerekmektedir. Bu talebe göre, ajans yetkilileri öğrencinin ailesini araştıracak ve öğrencinin mali durumunu kontrol edecek. Öğrenci yardım parası almaya uygun görülen kişiler bu yardımdan yararlanabilir.

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Öğrenci olduğuna dair öğrenim kurumundan alacağı öğrenim belgesini veya e-devlet kapısı üzerinden yapılan elektronik kayıt belgesini ihtiva eden bir dilekçeyle beraber Sandık Başkanlığına başvururlar.

Başvuruları uygun görülenlerin öğrenim yardımları, müracaat dönemi (01 Ekim-31 Ocak) içinde başvuranların dönem başından itibaren, müracaat döneminden sonra başvuranların yardımı başvuru yapıldığı ayından itibaren başlatılır.

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Öğrenci Yardım Parası Nasıl Alınır?

Bu yardımın verilmesinin nedeni; çocuklarının eğitimini karşılayamayan ailelere destek olmak ve çocuklarının esirgeme yurtlarına gönderilmesini engellemektir. Öğrenci yardım parası almak için şu adımlar izlenebilir:

Öncelikle e-devlet sistemi üzerinden ön başvuru prosedürü tamamlanmalıdır.

E-Devlet sistemine giriş yapmak için TC Kimlik numarası ve e-devlet şifresini kullanabilirsiniz.

Sisteme giriş yapmak için elektronik durum şifresini herhangi bir 2 TL PTT şubesinden alabilirsiniz.

Giriş işlemini tamamladıktan sonra açılan sayfanın sağ alt köşesindeki "Yeni Uygulama" bölümüne tıklayın.

Ardından, bu sayfadaki tüm SED bilgilerini okumalısınız.

Okuduktan sonra Devam düğmesine tıklamalısınız.

Bir SED için başvururken, sizinle ilgili araştırmaya izin vermeniz gerekir. İzin verdikten sonra başka bir sayfaya gidebilirsiniz.

Bu sayfada talep ettiğiniz bilgileri girip devam etmeniz gerekmektedir.

Uygulama sonrasında olumlu veya olumsuz geri dönüşler verilecektir.

Öğrenci Yardım Parasından Kimler Yararlanabilir?

Okul yardım desteğinden yararlanabilecek kişiler için kriterler şöyledir:

Dikkatli bakım yoluyla sosyal hizmetlerde bakılmaya karar veren çocuklar, desteklenirse, aile üyelerine veya akrabalarına verilebilir.

Ekonomik yoksulluk nedeniyle yetiştirilemeyen çocukların çocukları, sosyal ve ekonomik destek hizmetlerinden bakım önlemleri alınmadan yararlanabilmekte ve aileleri veya yakınları tarafından bakılabilmektedir.

Yaş sınırına ulaşan ve sosyal hizmet kuruluşlarından veya bakım evlerinden ayrılmış olan veya iş ve meslek kurslarına veya eğitimlerine devam eden veya iş ve meslek sahibi olamayan gençler.

Olağanüstü afetler, doğal afetler, hastalıklar veya kazalar geçiren, belirli bir süre içinde kendisinin ve ailesinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayanlar ile hayati tehlike, ameliyat veya ölümle karşı karşıya kalan kişilerin çocukları.

Talebin değerlendirilmesi "Sosyo-Ekonomik Destek Hizmetleri Yönetmeliği" kapsamında yapılır ve inceleme yoluyla uygun görülen talepleri destekler.

Öğrenci Yardım Parası Başvurusu Yaparken Hangi Evraklar Gerekir?

Öğrenci yardım parası başvurusunda gereken belgeler aşağıda sıralanmıştır:

Çocuğun okulunun öğrenci kimliği

Yardım talep eden dilekçe Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı'na sunulmalı ve ebeveynler tarafından doldurulmalıdır.

Ebeveynlere ait kimlik kartı

Öğrenci kimlik kartının fotokopisi

Gelir belgesi teyidi

Öğrenci yardım parası almak isteyen kişiler başvuru yaparken bu belgeleri mutlaka yanlarında bulundurmalıdır.

Öğrencilere Yardım Parası Veren Kuruluşlar Hangileridir?

Okul yardım desteği yapan kurumlar aşağıda listelenmiştir:

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı,

KYK burs ve kredi desteği,

Vakıf ve derneklerden burslar,

Başarılı öğrencilerin okuldan aldıkları burslar,

Ticaret kuruluşları tarafından sağlanan burslar ve destekler,

Tüccarlar ve holding şirketleri tarafından sağlanan burslar,

Hayırsever vatandaşlar tarafından sağlanan eğitim ve öğretim desteği

Öğrenci Yardım Parası Ne Kadardır?

Öğrenci yardım parasının miktarı öğrencinin okuduğu kademeye göre değişiklik gösterir. Okul öncesi dönemde (yani anaokulu sınıfı) eğitimine devam eden çocuklar için öğrenci yardımı aylık 456 Türk Lirası'dır. Birinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar devam eden öğrenciler aylık 684 TL, ortaöğretime devam eden öğrenciler ise aylık 730 TL yardım almaktadır.

Eğitimine yükseköğretimde devam eden öğrenciler ise 821 TL tutarında öğrenci yardım parası almaktadır. Koşulları yerine getiren öğrenciler bu miktarlarla okula dair ihtiyaçlarını daha rahat bir şekilde giderebilirler.