Anasayfa/

Foto Galeri/

06 Ara 2020 - 16:21

Botaş - Bellona Kayseri Basketbol: 79 - 30

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Liginde Botaş ile Bellona Kayseri Basketbol takımları Ankara DSİ Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Botaş'tan Elizabeth Williams ile Bellona Kayseri Basketbol'dan Esra Topuz mücadele etti.