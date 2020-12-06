Haberler Ankara Haberler Ankara
- 06 Ara 2020 - 16:21 G: 06 Ara 2020 - 17:08

Botaş - Bellona Kayseri Basketbol: 79 - 30

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Liginde Botaş ile Bellona Kayseri Basketbol takımları Ankara DSİ Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Botaş'tan Elizabeth Williams ile Bellona Kayseri Basketbol'dan Esra Topuz mücadele etti.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Liginde Botaş ile Bellona Kayseri Basketbol takımları Ankara DSİ Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Botaş'tan Elizabeth Williams ile Bellona Kayseri Basketbol'dan Esra Topuz mücadele etti.

# ankara

06 Ara 2020 - 16:21 AA Ankara- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Karayolları - Beşiktaş: 3 - 0 mask
Karayolları - Beşiktaş: 3 - 0
Akrep dizi oyuncusu Demet Akbağ nereli? Demet Akbağ Milyonlarca Kişiye “Nasıl Yani?” Dedirtti… mask
Akrep dizi oyuncusu Demet Akbağ nereli? Demet Akbağ Milyonlarca Kişiye “Nasıl Yani?” Dedirtti…
Akrep Dizi Oyuncusu Evrim Alasya Kimdir? Evrim Alasya Kaç Yaşında, Nereli, Ne Mezunu? mask
Akrep Dizi Oyuncusu Evrim Alasya Kimdir? Evrim Alasya Kaç Yaşında, Nereli, Ne Mezunu?
Meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı! Ankara'ya kar ne zaman yağacak? mask
Meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı! Ankara'ya kar ne zaman yağacak?
Kuzey Yıldızı Dizisinin Güzeli Nilsu Berfin Aktaş Nereli? Nilsu Berfin Aktaş’ın Nereli Olduğunu Görünce Şaşkınlığınızı Gizleyemeyeceksiniz… mask
Kuzey Yıldızı Dizisinin Güzeli Nilsu Berfin Aktaş Nereli? Nilsu Berfin Aktaş’ın Nereli Olduğunu Görünce Şaşkınlığınızı Gizleyemeyeceksiniz…
Menajerimi Ara Dizi Oyuncusu Canan Ergüder Ne Mezunu? Canan Ergüder’in Okuduğu Okulu Öğrenince “Vov” Diyeceksiniz... mask
Menajerimi Ara Dizi Oyuncusu Canan Ergüder Ne Mezunu? Canan Ergüder’in Okuduğu Okulu Öğrenince “Vov” Diyeceksiniz...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL