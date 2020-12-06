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- 06 Ara 2020 - 16:31 G: 06 Ara 2020 - 17:05

Karayolları - Beşiktaş: 3 - 0

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Karayolları ile Beşiktaş TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş'tan Seray Altay (sağda) rakibi ile mücadele etti.

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Karayolları ile Beşiktaş TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş'tan Seray Altay (sağda) rakibi ile mücadele etti.

06 Ara 2020 - 16:31 AA Ankara- Spor

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