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06 Ara 2020 - 16:31

Karayolları - Beşiktaş: 3 - 0

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Karayolları ile Beşiktaş TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş'tan Seray Altay (sağda) rakibi ile mücadele etti.