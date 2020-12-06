Yargıtay Afetmedi! "Bomba Var" yazılı boş kutuyu bırakana verilen beraati bozdu
Yargıtay 8. Ceza Dairesi, jandarma lojmanı önüne "bomba var" yazılı boş ayakkabı kutusu bırakan sanığın eyleminin "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" oluşturduğuna hükmetti Sanık, 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle yerel mahkemede yeniden yargılanacak
Yargıtay 8. Ceza Dairesi, jandarma lojmanı önüne "bomba var" yazılı boş ayakkabı kutusu bırakan sanığın, "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçunu işlediğine hükmetti.
Alınan bilgiye göre, Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki jandarma lojmanı önüne "bomba var" yazılı boş ayakkabı kutusu bırakıldı. Yapılan inceleme sonucunda kutuyu bırakan kişi tespit edildi.
Davada Kadirli 1. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın beraatine karar verdi. Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 8. Ceza Dairesi ise yerel mahkeme kararını bozdu.
Sanığın eyleminin, "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçunu oluşturduğu sonucuna ulaşan Daire, sanığın mahkumiyeti yerine beraatine hükmedilmesini bozma nedeni yaptı.
Sanık söz konusu suçtan, 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle yerel mahkemece yeniden yargılanacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.