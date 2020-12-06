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- 06 Ara 2020 - 22:16 G: 06 Ara 2020 - 22:21

OGM Ormanspor - Bahçeşehir: 80 - 68

ING Basketbol Süper Ligi’nde OGM Ormanspor ile Bahçeşehir Koleji takımları Ankara Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Bahçeşehir Koleji oyuncusu Rıdvan Öncel (sağda) rakipleriyle mücadele etti.

ING Basketbol Süper Ligi’nde OGM Ormanspor ile Bahçeşehir Koleji takımları Ankara Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Bahçeşehir Koleji oyuncusu Rıdvan Öncel (sağda) rakipleriyle mücadele etti.

# ankara

06 Ara 2020 - 22:16 AA Ankara- Spor

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