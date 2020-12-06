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06 Ara 2020 - 22:16

OGM Ormanspor - Bahçeşehir: 80 - 68

ING Basketbol Süper Ligi’nde OGM Ormanspor ile Bahçeşehir Koleji takımları Ankara Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Bahçeşehir Koleji oyuncusu Rıdvan Öncel (sağda) rakipleriyle mücadele etti.