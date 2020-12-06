Perez, Sakhir Grand Prix'sinde F1 kariyerinin ilk birinciliğini kazandı
Liderin 10.5 saniye gerisindeki Renault takımından Esteban Ocon, kariyerinde ilk defa podyuma çıktı. Lance Stroll ise takım arkadaşı Perez'in 11.8 saniye arkasında 3. oldu.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı Sakhir Grand Prix'sinde, Racing Point takımının Meksikalı pilotu Sergio Perez birinci oldu. Sezonun 16. mücadelesi, Bahreyn'in Kuzey Valiliği'ndeki Sakhir Çölü'nde bulunan pistte düzenlendi. Bahreyn Uluslararası Pisti'nin 3,5 kilometrelik dış bölümünün kullanıldığı yarış, 87 tur üzerinden yapıldı.
Yarışa 5. sıradan başlayan Perez, ilk turda son sıraya düşmesine rağmen güvenlik aracı periyotlarını doğru değerlendirmesinin de yardımıyla 10 yıllık F1 kariyerinin ilk birinciliğine ulaştı.
Liderin 10.5 saniye gerisindeki Renault takımından Esteban Ocon, kariyerinde ilk defa podyuma çıktı. Lance Stroll ise takım arkadaşı Perez'in 11.8 saniye arkasında 3. oldu. İlk 2 cepten kalkan Mercedes sürücüleri Valtteri Bottas ve George Russell, pit-stop sırasında yaşanan karmaşa yüzünden mücadeleyi 8 ve 9. sırada tamamladı.
Mercedes'in takımlar, Lewis Hamilton'ın da pilotlar klasmanında şampiyonluğu garantilediği sezonun son yarışı, 13 Aralık'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.