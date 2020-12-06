Ankara Sanat Tiyatrosu, Ihlamur Sokak'a veda etti
Tiyatrocu Asaf Çiğiltepe öncülüğünde 6 Aralık 1963'te kurulan Ankara Sanat Tiyatrosu, Ihlamur Sokak'ta yarım asrı aşkın süredir seyirciyle buluştuğu tarihi salondan maddi imkansızlıklar nedeniyle ayrıldı
Tiyatrocu Asaf Çiğiltepe öncülüğünde Ankara'da 6 Aralık 1963'te kurulan Ankara Sanat Tiyatrosunun (AST), Kızılay Ihlamur Sokak'ta yarım asrı aşkın süredir seyirciyle buluştuğu tarihi salonu boşaltmak zorunda kaldığı bildirildi.
Türk tiyatrosuna başarılı pek çok isim kazandıran Ankara Sanat Tiyatrosunun, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"58 yıldır her türlü maddi zorluklara rağmen perdelerini açtığımız salonumuzu ayakta tutmak için her türlü fedakarlığı gösterdik. Mülk sahibinin bir tiyatro kurumuna dayattığı ağır koşullar sebebiyle bir kentin, bir ülkenin belleğini, tarihini, kültürünü temsil eden sayısız sanat insanının yetişmesine vesile olmuş, oyunlarına, her türlü etkinliklere ev sahipliği yapmış evimizden ayrılmak zorunda bırakıldık."
Tiyatronun, Ihlamur Sokak'taki salondan kuruluş yıl dönümü olan 6 Aralık'ta taşınmak mecburiyetinde kaldığına dikkati çekilen açıklamada, kurumun sanat çalışmalarına Bilkent Sahne'de devam edeceği belirtildi.
06 Ara 2020 - 22:38 AA Ankara- Kültür - Sanat
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.