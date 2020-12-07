Çukur Dizisinin Sultan’ı Perihan Savaş Kaç Yaşında? Perihan Savaş Kimdir? Nereli?
Çukur dizisinde İdris Koçovalı karakterinin eşi olarak ekranlara gelen Perihan Savaş, ailenin köprüsü olarak biliniyor. Evlatlarını bir arada tutan tek bağın olması izleyenler tarafından takdir ediliyor. Sosyal medyada yapılan yorumlarda birçok kişi usta oyunculuğunun nereden geldiğini merak ederek araştırmaya başladı. İşte haberin tüm detayları…
Çukur Dizisinin Sultan’ı Perihan Savaş Kaç Yaşında? Perihan Savaş Kimdir? Nereli? Show Tv ekranlarında yayınlandığı günden bu yana vazgeçilmez dizilerinden birisi olan Çukur, birçok ünlü oyuncuyu konuk ederek geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı. Koçovalı ailesinin bel kemiği olan Perihan Savaş, Sultan karakteri ile izleyenlerinin dikkatini çekmeyi başarıyor. Son bölümlerde kardeşleri bir araya getirerek ailenin dağılmasını önleyerek birçok kişi tarafından büyük ilgi gördü.
Sevilen oyuncu Perihan Savaş 1955 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Kariyerini geliştirmek için birçok dizi ve tiyatrolarda yer alarak daha çok küçük yaşta oyunculuğa adım atmıştır. Şehir tiyatrolarında oynadığı roller ile birçok kişinin dikkatini çekmeyi başarmış ve kariyerini geliştirmiştir. Asıl adı Şerife Perihan Savaş’tır.
07 Ara 2020 - 13:14 - Biyografi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.