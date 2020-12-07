Çukur Dizisinin Sultan’ı Perihan Savaş Kaç Yaşında? Perihan Savaş Kimdir? Nereli? Show Tv ekranlarında yayınlandığı günden bu yana vazgeçilmez dizilerinden birisi olan Çukur, birçok ünlü oyuncuyu konuk ederek geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı. Koçovalı ailesinin bel kemiği olan Perihan Savaş, Sultan karakteri ile izleyenlerinin dikkatini çekmeyi başarıyor. Son bölümlerde kardeşleri bir araya getirerek ailenin dağılmasını önleyerek birçok kişi tarafından büyük ilgi gördü.

Sevilen oyuncu Perihan Savaş 1955 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Kariyerini geliştirmek için birçok dizi ve tiyatrolarda yer alarak daha çok küçük yaşta oyunculuğa adım atmıştır. Şehir tiyatrolarında oynadığı roller ile birçok kişinin dikkatini çekmeyi başarmış ve kariyerini geliştirmiştir. Asıl adı Şerife Perihan Savaş’tır.