Haberler Ankara Haberler Ankara
- 07 Ara 2020 - 13:30 G: 07 Ara 2020 - 13:36

Öldü Haberlerine Nuri Sesigüzel'den Açıklama Geldi!

Ses sanatçısı Nuri Sesigüzel ile ilgili geçtiğimiz günlerde ortaya atılan öldü iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ünlü ses sanatçısının öldüğü ile ilgili birçok farklı haber gündeme gelmişti. Hastalığı olduğu ve Covid-19 salgınına yakalandığından dolayı öldüğü iddia edilen ünlü sanatçıdan bugün konu ile ilgili açıklama geldi. Haberleri yalanlayan ünlü türkücü sağlıklı olduğunu ifade etti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Öldü Haberlerine Nuri Sesigüzel'den Açıklama Geldi! Türkiye sanat dünyasının tanınan isimlerinden Nuri Sesigüzel ile ilgili geçtiğimiz günlerde yapılan öldü haberleri magazin dünyasında büyük etki yaratmıştı. Ünlü sanatçının öldüğüne dair çıkan haberler magazin dünyasın büyük yankı uyandırmış ve ünlü ses sanatçısının sevenlerini üzmüştü.

Nuri Sesigüzel hakkında çıkan vefat haberlerinden sonra binlerce takipçisi ünlü ismin ölüp ölmediğine dair sorular sormaya başladı. Sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri haline gelen Nuri Sesigüzel ölümü ile ilgili soruların artması ile ünlü sanatçı sevenlerine açıklama yaptı. Nuri Sesigüzel hakkında yapılan haberleri yalanlayarak iyi olduğunu açıkladı.

07 Ara 2020 - 13:30 - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Gönül Dağı Dizisinin Zahide’si Ecem Özkaya Ne Mezunu? Ecem Özkaya Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında? mask
Gönül Dağı Dizisinin Zahide’si Ecem Özkaya Ne Mezunu? Ecem Özkaya Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında?
Çukur Dizisinin Sultan’ı Perihan Savaş Kaç Yaşında? Perihan Savaş Kimdir? Nereli? mask
Çukur Dizisinin Sultan’ı Perihan Savaş Kaç Yaşında? Perihan Savaş Kimdir? Nereli?
Hangi Ülkeler Korona Aşısını Buldu? Türk Aşısı Ne Zaman Çıkacak? mask
Hangi Ülkeler Korona Aşısını Buldu? Türk Aşısı Ne Zaman Çıkacak?
Ankara'da Koronavirüste Dünya Gelişmesi! Herkesi Son Derece Sevindirecek... Tam 24 Saat Sürdü, Bitti! mask
Ankara'da Koronavirüste Dünya Gelişmesi! Herkesi Son Derece Sevindirecek... Tam 24 Saat Sürdü, Bitti!
Çukur Dizisinin Yakışıklısı Aras Bulut İynemli Ne Mezunu? Aras Bulut İynemli’nin Gerçek Mesleğini Duyanlar Duyduklarına İnanamayacak! mask
Çukur Dizisinin Yakışıklısı Aras Bulut İynemli Ne Mezunu? Aras Bulut İynemli’nin Gerçek Mesleğini Duyanlar Duyduklarına İnanamayacak!
Ankara Sincan Belediyesi kısıtlama günlerinde de hijyen sağladı mask
Ankara Sincan Belediyesi kısıtlama günlerinde de hijyen sağladı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL