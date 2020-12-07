Öldü Haberlerine Nuri Sesigüzel'den Açıklama Geldi!
Ses sanatçısı Nuri Sesigüzel ile ilgili geçtiğimiz günlerde ortaya atılan öldü iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ünlü ses sanatçısının öldüğü ile ilgili birçok farklı haber gündeme gelmişti. Hastalığı olduğu ve Covid-19 salgınına yakalandığından dolayı öldüğü iddia edilen ünlü sanatçıdan bugün konu ile ilgili açıklama geldi. Haberleri yalanlayan ünlü türkücü sağlıklı olduğunu ifade etti.
Öldü Haberlerine Nuri Sesigüzel'den Açıklama Geldi! Türkiye sanat dünyasının tanınan isimlerinden Nuri Sesigüzel ile ilgili geçtiğimiz günlerde yapılan öldü haberleri magazin dünyasında büyük etki yaratmıştı. Ünlü sanatçının öldüğüne dair çıkan haberler magazin dünyasın büyük yankı uyandırmış ve ünlü ses sanatçısının sevenlerini üzmüştü.
Nuri Sesigüzel hakkında çıkan vefat haberlerinden sonra binlerce takipçisi ünlü ismin ölüp ölmediğine dair sorular sormaya başladı. Sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri haline gelen Nuri Sesigüzel ölümü ile ilgili soruların artması ile ünlü sanatçı sevenlerine açıklama yaptı. Nuri Sesigüzel hakkında yapılan haberleri yalanlayarak iyi olduğunu açıkladı.
07 Ara 2020 - 13:30 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.