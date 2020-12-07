Öldü Haberlerine Nuri Sesigüzel'den Açıklama Geldi! Türkiye sanat dünyasının tanınan isimlerinden Nuri Sesigüzel ile ilgili geçtiğimiz günlerde yapılan öldü haberleri magazin dünyasında büyük etki yaratmıştı. Ünlü sanatçının öldüğüne dair çıkan haberler magazin dünyasın büyük yankı uyandırmış ve ünlü ses sanatçısının sevenlerini üzmüştü.

Nuri Sesigüzel hakkında çıkan vefat haberlerinden sonra binlerce takipçisi ünlü ismin ölüp ölmediğine dair sorular sormaya başladı. Sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri haline gelen Nuri Sesigüzel ölümü ile ilgili soruların artması ile ünlü sanatçı sevenlerine açıklama yaptı. Nuri Sesigüzel hakkında yapılan haberleri yalanlayarak iyi olduğunu açıkladı.