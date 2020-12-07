Söylemezsem Olmaz Final Kararı Mı Aldı? Neden Ekranlarda Gözükmüyor? Saati Mi Değişti? Beyaz TV ekranlarında hafta içi her gün sabah 09.00’da ekrana gelen Söylemezsem Olmaz programı bugün ekrana gelmedi. Sevilen magazin programı Arto, Seren Serengil ve Bircan Bali’nin sunumu ile ekrana geliyor. Hafta içi her gün en çarpıcı magazin programlarını ekrana taşıyan programda eğlenceli dakikalar yaşanıyor.

Ünlülerin hayatlarının ve magazin gündemine düşen olayların yorumlandığı program ilgi ile takip ediliyordu. Ekranların en çok izlenen magazin programının ekrana gelmemesi ise sevenlerini şaşırttı. Sabah 09.00’da yayınlanan program bugün izleyicisi ile buluşmadı. Magazin programının sıkı takipçileri ise yayından kaldırılıp kaldırılmadığını araştırmaya devam ediyor. Ünlü sunucuları ile sevilen programın yarın yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu.