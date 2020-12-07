Söylemezsem Olmaz Final Kararı Mı Aldı! Neden Ekranlarda Gözükmüyor? Saati Mi Değişti?
Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının yayından kalkıp kalkmadığı merak konusu oldu. Ekranların en çok izlenen magazin programının bu sabah ekrana gelmemesi sevenlerini şaşırttı. Magazin dünyasının en çarpıcı gündemlerini ekrana getiren Söylemezsem Olmaz programının neden ekrana gelmediği araştırılmaya devam ediyor.
Söylemezsem Olmaz Final Kararı Mı Aldı? Neden Ekranlarda Gözükmüyor? Saati Mi Değişti? Beyaz TV ekranlarında hafta içi her gün sabah 09.00’da ekrana gelen Söylemezsem Olmaz programı bugün ekrana gelmedi. Sevilen magazin programı Arto, Seren Serengil ve Bircan Bali’nin sunumu ile ekrana geliyor. Hafta içi her gün en çarpıcı magazin programlarını ekrana taşıyan programda eğlenceli dakikalar yaşanıyor.
Ünlülerin hayatlarının ve magazin gündemine düşen olayların yorumlandığı program ilgi ile takip ediliyordu. Ekranların en çok izlenen magazin programının ekrana gelmemesi ise sevenlerini şaşırttı. Sabah 09.00’da yayınlanan program bugün izleyicisi ile buluşmadı. Magazin programının sıkı takipçileri ise yayından kaldırılıp kaldırılmadığını araştırmaya devam ediyor. Ünlü sunucuları ile sevilen programın yarın yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu.
07 Ara 2020 - 14:01 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.