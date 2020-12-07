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- 07 Ara 2020 - 16:08 G: 07 Ara 2020 - 16:09

Define aramak için köy evinde tünel kazan kişiler suçüstü yakalandı

Gümüşhane'de bir köy evinde kaçak kazı yapmak için tünel kazan 7 kişi yakalandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Gümüşhane'de bir köy evinde kaçak kazı yapmak için tünel kazan 7 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Gümüşhane İl Jandarma Merkez Komutanlığı ekipleri, Aksu köyündeki İ.Y'ye ait evde kaçak kazı yapıldığını belirleyerek harekete geçti.

Belirlenen adrese gelen ekipler, evin içinde define aramak için İ.Y, H.Y, S.Y, K.Z, A.Y, A.K. ve M.İ. tarafından yaklaşık 12 metre yüksekliğinde ve 4 metre genişliğinde tünel kazıldığını tespit etti.

Ekipler, olay yerinde bulunan 20 metre uzunluğunda halat, seyyar elektrik kablosu ve çeşitli boylarda kazma kürek ve inşaat malzemelerine el koydu.

Suçüstü yakalanan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

07 Ara 2020 - 16:08 AA Gümüşhane- Asayiş

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