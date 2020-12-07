Antalya'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Kamyondan yola saçılan arpa nedeniyle kısa süreli trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı
Antalya'nın Akseki ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Abdullah Yıldız idaresindeki arpa yüklü 42 AEJ 712 plakalı kamyon, Konya-Antalya kara yolu Akçeşme mevkisi yakınında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.
Kaza nedeniyle yola saçılan arpa çuvalları, çevreden geçen vatandaşlar tarafından şarampole çekildi. Yırtılan çuvallardan etrafa yayılan tonlarca arpa ise kara yolu ekiplerince süpürüldü.
Kısa süreli trafiğe kapalı kalan yol, temizlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.