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- 07 Ara 2020 - 16:44 G: 07 Ara 2020 - 16:45

Antalya'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Kamyondan yola saçılan arpa nedeniyle kısa süreli trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Antalya'nın Akseki ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Abdullah Yıldız idaresindeki arpa yüklü 42 AEJ 712 plakalı kamyon, Konya-Antalya kara yolu Akçeşme mevkisi yakınında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle yola saçılan arpa çuvalları, çevreden geçen vatandaşlar tarafından şarampole çekildi. Yırtılan çuvallardan etrafa yayılan tonlarca arpa ise kara yolu ekiplerince süpürüldü.

Kısa süreli trafiğe kapalı kalan yol, temizlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.​​​​​​​

07 Ara 2020 - 16:44 AA Antalya- Asayiş

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