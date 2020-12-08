KYK Taahhütname Onayı Nasıl Yapılır? Son Gün Ne Zaman?
Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kredi ve burs başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler taahhütnameyi nasıl onaylayacaklarını araştırmaya başladılar. Bilindiği gibi her sene devlet lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrencilerine kredi ve burs imkanı sunuyor.
KYK Taahhütname Onayı Nasıl Yapılır? Son Gün Ne Zaman? Kredi ve Yurtlar Kurumu’na yapılan başvuruların sonuçlanmasının ardından burs ve kredilerini kullanmak isteyen öğrencilerin ise başvuru sonuçlarını onaylaması gerekiyor. Taahhütname onayı yapmayan öğrencilerin kredi ve burs haklarını kullanamamasından dolayı bu işlem son derece önemli bir noktada duruyor.
Öğrenciler ve veliler ise taahhütname onayını nasıl yapacaklarını merak ediyor. Kredi ve burs başvurularının açıklanmasının ardından öğrenciler nasıl taahhütname onayı vereceklerini, hangi tarihe kadar onay işleminin gerçekleştirebildiğini merak ediyorlar. İnternet üzerinden gerçekleştirilecek taahhütname onayı için son gün yaklaşırken konu ile ilgili araştırmalarda artmaya başladı.
08 Ara 2020 - 15:35 - Eğitim
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.