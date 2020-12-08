KYK Taahhütname Onayı Nasıl Yapılır? Son Gün Ne Zaman? Kredi ve Yurtlar Kurumu’na yapılan başvuruların sonuçlanmasının ardından burs ve kredilerini kullanmak isteyen öğrencilerin ise başvuru sonuçlarını onaylaması gerekiyor. Taahhütname onayı yapmayan öğrencilerin kredi ve burs haklarını kullanamamasından dolayı bu işlem son derece önemli bir noktada duruyor.

Öğrenciler ve veliler ise taahhütname onayını nasıl yapacaklarını merak ediyor. Kredi ve burs başvurularının açıklanmasının ardından öğrenciler nasıl taahhütname onayı vereceklerini, hangi tarihe kadar onay işleminin gerçekleştirebildiğini merak ediyorlar. İnternet üzerinden gerçekleştirilecek taahhütname onayı için son gün yaklaşırken konu ile ilgili araştırmalarda artmaya başladı.