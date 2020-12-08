Cyberpunk 2077 Çıkış Tarihi Açıklandı! Cyberpunk 2077 Kaç TL?
CD Projekt Red’in yapımcılığını ve geliştiriciliğini üstlendiği video oyunu Cyberpunk 2077 için geri sayım başladı. Piyasa çıkış tarihi daha öne defalarca ertelenen oyununun yakında kullanıcıları ile buluşması bekleniyor. Piyasaya çıkacağı gün için geri sayımın başladığı oyun hakkında birçok ayrıntı ise merak ediliyor. Oyun severler Cyberpunk 2077 video oyunun nasıl geliştirildiği, konsepti gibi konuların yanı sıra fiyatını da araştırmaya devam ediyor.
Cyberpunk 2077 Çıkış Tarihi Açıklandı! Cyberpunk 2077 Kaç TL? CD Projekt Red’in geliştirdiği ve Cyberpunk serisinden uyarlanan Cyberpunk 2077 oyun distopik açık bir dünya olan Night City’de gerçekleşecek. 6 farklı bölgeye sahip olacak olan oyun rol yapma türünde olacak. Oyuncuların birinci şahıs bakış açısından oynayacakları bu oyunda kullanıcılar bilgisayar korsanı olacak. Bilgisayar korsanı özellikleri için ise mekanik beceri, menzilli silah kullanımı ya da yakın dövüş gibi seçenekler sunulacak. Oyunculara birçok seçeneğin sunulduğu Cynerpunk 2077’de oyunda birilerini öldürmek mümkün olacağı gibi kimseyi öldürmeden bitirme seçeneği de sunulacak. Yakın zamanda piyasaya çıkması beklenen oyun için şimdiden ayrıntılı araştırmalar yapılmaya başlandı.
Cyberpunk 2077 Oyunu Nasıl Geliştirildi?
Cyberpunk 2077 video oyunu REDengine 4 kullanılarak 500’den fazla çalışan ile geliştirilmiştir. Polonya’nın Wroclaw kentinden açılan yeni bölümde geliştirilen oyun için Digital Spaces ve Nvidia ile ortaklık da kuruldu.
08 Ara 2020 - 15:53 - Teknoloji
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.