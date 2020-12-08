Cyberpunk 2077 Çıkış Tarihi Açıklandı! Cyberpunk 2077 Kaç TL? CD Projekt Red’in geliştirdiği ve Cyberpunk serisinden uyarlanan Cyberpunk 2077 oyun distopik açık bir dünya olan Night City’de gerçekleşecek. 6 farklı bölgeye sahip olacak olan oyun rol yapma türünde olacak. Oyuncuların birinci şahıs bakış açısından oynayacakları bu oyunda kullanıcılar bilgisayar korsanı olacak. Bilgisayar korsanı özellikleri için ise mekanik beceri, menzilli silah kullanımı ya da yakın dövüş gibi seçenekler sunulacak. Oyunculara birçok seçeneğin sunulduğu Cynerpunk 2077’de oyunda birilerini öldürmek mümkün olacağı gibi kimseyi öldürmeden bitirme seçeneği de sunulacak. Yakın zamanda piyasaya çıkması beklenen oyun için şimdiden ayrıntılı araştırmalar yapılmaya başlandı.

Cyberpunk 2077 Oyunu Nasıl Geliştirildi?



Cyberpunk 2077 video oyunu REDengine 4 kullanılarak 500’den fazla çalışan ile geliştirilmiştir. Polonya’nın Wroclaw kentinden açılan yeni bölümde geliştirilen oyun için Digital Spaces ve Nvidia ile ortaklık da kuruldu.