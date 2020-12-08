08 Ara 2020 - 17:16 Güncelleme: 08 Ara 2020 - 21:56
Spor Toto - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 1 - 3
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasından ertelenen maçta Spor Toto ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Başkent TVF Voleybol Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Spor Toto'dan Ferreira ile Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Mehmet Bog ve Murathan Kısal mücadele etti.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasından ertelenen maçta Spor Toto ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Başkent TVF Voleybol Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Spor Toto'dan Ferreira ile Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Mehmet Bog ve Murathan Kısal mücadele etti.
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# bursa
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.