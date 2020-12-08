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08 Ara 2020 - 17:16

Spor Toto - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 1 - 3

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasından ertelenen maçta Spor Toto ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Başkent TVF Voleybol Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Spor Toto'dan Ferreira ile Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Mehmet Bog ve Murathan Kısal mücadele etti.