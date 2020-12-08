Haberler Ankara Haberler Ankara
- 08 Ara 2020 - 17:16 G: 08 Ara 2020 - 21:56

Spor Toto - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 1 - 3

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasından ertelenen maçta Spor Toto ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Başkent TVF Voleybol Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Spor Toto'dan Ferreira ile Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Mehmet Bog ve Murathan Kısal mücadele etti.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasından ertelenen maçta Spor Toto ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Başkent TVF Voleybol Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Spor Toto'dan Ferreira ile Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Mehmet Bog ve Murathan Kısal mücadele etti.

# bursa

08 Ara 2020 - 17:16 AA Ankara- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
8 Aralık 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu? mask
8 Aralık 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?
Peugeot Dar Gelirli Ailelere Kampanyayı Duyurdu! Artık Herkesin Arabası Olacak, Hem de Son Model! Hemen Bayilere Koşun! mask
Peugeot Dar Gelirli Ailelere Kampanyayı Duyurdu! Artık Herkesin Arabası Olacak, Hem de Son Model! Hemen Bayilere Koşun!
Spor Toto - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 1 - 3 mask
Spor Toto - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 1 - 3
Sihirli Annem Dizisinde Şok Edici Değişiklik! O İsmin Yerine Gelecek! Artık Hiçbir Şey Aynı Değil! mask
Sihirli Annem Dizisinde Şok Edici Değişiklik! O İsmin Yerine Gelecek! Artık Hiçbir Şey Aynı Değil!
Erkeklere Dünyanın En Kötü Haberi Verildi! Koronavirüs En Çok Erkekleri Etkiliyor! Ölenlerin Arasında En Çok Erkekler Var! mask
Erkeklere Dünyanın En Kötü Haberi Verildi! Koronavirüs En Çok Erkekleri Etkiliyor! Ölenlerin Arasında En Çok Erkekler Var!
İbo Show Yine Karizmasını Ortaya Koydu! Bu Hafta Konukları Baş Döndürecek! Öyle İsimler Geliyor ki... mask
İbo Show Yine Karizmasını Ortaya Koydu! Bu Hafta Konukları Baş Döndürecek! Öyle İsimler Geliyor ki...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL