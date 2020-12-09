Ankara'nın pazar yerlerinde hijyen denetimi artırıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kent genelinde hijyen ve temizlik çalışmalarını yürüten Büyükşehir Belediyesi toplum sağlığını korumak amacıyla özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı pazar yerlerinde hijyen denetimlerini artırırken, pazarcı esnafına ve vatandaşlara ücretsiz maske ve siperlik desteği vermeye devam ediyor.

ANKARA ZABITASI'NDAN HİJYEN DENETİMİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelge doğrultusunda pazar yerlerinde maske, mesafe ve hijyen denetimleri gerçekleştiriyor.

Ankara Zabıtası son olarak Bahçelievler Semt Hali'nde toplam 2 bin 400 maske ve 100 siperlik dağıtırken, hijyen kuralları ve sosyal mesafenin korunması konusunda uyarılarda bulundu. Zabıta Daire Başkanlığı Şube Müdürü Veda Oğan, “ Pandemi sürecinde çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bahçelievler Semt Hali'nde esnafımıza maske ve siperlik desteğinde bulunduk. Yaptığımız denetimlerde esnafımızın kurallara uyduğunu gördük. Hem pazarcı esnafımıza hem de vatandaşlarımıza sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarını hatırlattık. Esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

ESNAFTAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE TEŞEKKÜR

Bahçelievler Semt Hali esnafı, Büyükşehir Belediyesinin maske ve siperlik desteği için teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdi:

-Yunus Geçke: “Herkes sağlığına dikkat etmek zorunda. Büyükşehir zabıta yetkililerine sağladıkları destekten dolayı teşekkür ederim.”

-Savaş Durmaz: “Burada hiç sıkıntı yaşamıyoruz. Yetkililer çok şükür maske olsun, siperlik olsun ücretsiz olarak dağıtıyor. Büyükşehir Belediyesinden Allah razı olsun.”

-Suat Geçken: “Uzun süredir Büyükşehir Belediyemiz pazar yerlerinde maske ve siperlik dağıtıyor. Bizlerin sağlığını düşündükleri için teşekkür ediyoruz.”