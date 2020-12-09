Çin Aşısının İlk Sonucu Verildi! Türkiye'de Sipariş Etmişti... Sonuçlar Şok Edecek!
Türkiye’de uzun zamandır güvenilirlik tartışmaları devam eden Çin aşısı CoronaVac ile ilgili yeni açıklamalar gündemde yer almaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın geçtiğimiz günlerde 50 bin doz sipariş verildiğini açıkladığı Çin aşısı Türkiye’de uygulanacak ilk aşı olacak. Bununla beraber acil kullanım onayı için Faz3 denemelerinin etki oranının beklendiği Çin aşısının etki oranı verileri ile ilgili karışıklık meydana geldi.
Çin Aşısının İlk Sonucu Verildi! Türkiye'de Sipariş Etmişti... Sonuçlar Şok Edecek! Türkiye’de 11 Aralık tarihinde gelmesi beklenen ve Türkiye’de yapılacak kontrollerin ardından 25 ya da 26 Aralık tarihinde başlayacağı düşünülen Çin aşısının güvenilirliği ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Sinovac şirketi tarafından üretilen Çin aşısı CoronaVac Brezilya, Endonezya ve Türkiye tarafından da test ediliyor. Faz3 denemelerinin devam ettiği aşının etkinlik oranı ise merak konusu oluyor.
Çin Aşısının Etki Oranı Belli Oldu Mu?
Çin aşısının denemelerinin gerçekleştiği ülkelerden biri olan Endonezya dün aşının etki oranı ile ilgili açıklama da bulunmuştu. Türkiye’de uygulanacak olan CoronaVac aşısının etki oranının açıklanması uzun süredir devam eden güvenilirlik tartışmalarının sonlanması açısından da önemli bir noktada duruyor. Bununla beraber aşının etki oranı ile ilgili yapılan açıklamada değişiklik meydana geldi.
09 Ara 2020 - 14:50 - Sağlık
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.