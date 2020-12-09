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- 09 Ara 2020 - 15:03 G: 09 Ara 2020 - 15:14

PSG Başakşehir Maçının Irkçı Hakemi Sebastian Colţescu Kimdir?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında yaşanan  olay tüm futbol camiasını ve futbol severleri şaşırttı. Şampiyonlar Ligi'nin H grubunda Başakşehir ve PSG Karşı karşıya geldi. PSG’nin sahasında gerçekleştirilen maçta inanılmaz bir olay yaşandı. Maçın 4. hakemi Pierre Webo’ya ırkçı söylemler kullanarak, dünya basınına bomba gibi düştü.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

PSG ve Başakşehir’in karşı karşıya geldiği Şampiyonlar Lig’i maçının 16. dakikasında Maçın Romanya Futbol Federasyonu’ndan gelen hakemi Ovidiu Hategan, Başakşehir’in teknik ekibinde yer alan Pierre Webo’ya kırmızı kart gösterdi. Pierre Webo sahadan ayrıldığı esnada kendisine ırkçı söylemlerde bulunulduğunu söyledi. Pierre Webo’nun açıklamasından sonra Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve oyuncu Demba Ba, 4. hakem olarak görev yapan Sebasian Coltescu’nun Pierre Webo’ya ırkçı söylemlerde bulunduğunu söylediler.

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk’ın ırkçı söylemlerle ilgili tartışma başlatmasının ardından saha kenarında UEFA gözlemcilerinin de bulunduğu alanda konu ile ilgili 10 dakika tartışma devam etti. Tartışma esnasında Neymar gibi oyuncular da Webo’ya destek olarak 4. hakemin üzerine gittiler. Tartışmanın sonlanmasının ardından takımlar sahadan ayrıldı. Yaşanan bu olaydan sonra maçın 4. hakemi Sebastian Coltescu da en çok merak edilen isim oldu.

09 Ara 2020 - 15:03 - Spor

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