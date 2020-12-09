PSG Başakşehir Maçının Irkçı Hakemi Sebastian Colţescu Kimdir?

PSG ve Başakşehir’in karşı karşıya geldiği Şampiyonlar Lig’i maçının 16. dakikasında Maçın Romanya Futbol Federasyonu’ndan gelen hakemi Ovidiu Hategan, Başakşehir’in teknik ekibinde yer alan Pierre Webo’ya kırmızı kart gösterdi. Pierre Webo sahadan ayrıldığı esnada kendisine ırkçı söylemlerde bulunulduğunu söyledi. Pierre Webo’nun açıklamasından sonra Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve oyuncu Demba Ba, 4. hakem olarak görev yapan Sebasian Coltescu’nun Pierre Webo’ya ırkçı söylemlerde bulunduğunu söylediler.

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk’ın ırkçı söylemlerle ilgili tartışma başlatmasının ardından saha kenarında UEFA gözlemcilerinin de bulunduğu alanda konu ile ilgili 10 dakika tartışma devam etti. Tartışma esnasında Neymar gibi oyuncular da Webo’ya destek olarak 4. hakemin üzerine gittiler. Tartışmanın sonlanmasının ardından takımlar sahadan ayrıldı. Yaşanan bu olaydan sonra maçın 4. hakemi Sebastian Coltescu da en çok merak edilen isim oldu.