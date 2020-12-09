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- 09 Ara 2020 - 15:17 G: 09 Ara 2020 - 15:27

Webo Müslüman mı? Başakşehir Pierre Webo Kimdir?

Geçtiğimiz günlerde Şampiyonlar Lig’inde PSG ile oynadığı maçta maruz kaldığı ırkçı söylemlerle gündeme gelen Pierre Webo hakkında birçok ayrıntı merak edildi. Futbol severler Şampiyonlar Lig’inin 6. haftasında yaşanan olaydan sonra ırkçılık söylemlerine maruz kalan Kamerunlu oyuncu Pierre Webo hakkında birçok araştırma yapmaya başladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Webo Müslüman mı? Başakşehir Pierre Webo Kimdir? Futboldaki başarıları ile sık sık gündeme gelen Pierre Webo’nun Şampiyonlar Lig’inde 4. hakem Sabestian Coltescu’dan duyduğu ırkçı söylemler dünya basının da büyük yer etmişti. Ünlü futbolcu olaydan sonra en çok araştırılan isimlerden biri haline geldi.

Şuanda Başakşehir’in teknik kadrosunda yer alan Pierre Webo’nun hayatı, hangi kulüplerde forma giydiği gibi ayrıntılar futbol severler ve oyuncunun hayranlarının yanı sıra Şampiyonlar Lig’i maçında yaşananları duyan herkes tarafından merak ediliyor.

09 Ara 2020 - 15:17 - Spor

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