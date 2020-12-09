Webo Müslüman mı? Başakşehir Pierre Webo Kimdir? Futboldaki başarıları ile sık sık gündeme gelen Pierre Webo’nun Şampiyonlar Lig’inde 4. hakem Sabestian Coltescu’dan duyduğu ırkçı söylemler dünya basının da büyük yer etmişti. Ünlü futbolcu olaydan sonra en çok araştırılan isimlerden biri haline geldi.

Şuanda Başakşehir’in teknik kadrosunda yer alan Pierre Webo’nun hayatı, hangi kulüplerde forma giydiği gibi ayrıntılar futbol severler ve oyuncunun hayranlarının yanı sıra Şampiyonlar Lig’i maçında yaşananları duyan herkes tarafından merak ediliyor.