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- 09 Ara 2020 - 15:35 G: 09 Ara 2020 - 15:42

Koronavirüs Hastaları İçin Bir İlk! O Test Sayesinde Hastanın Durumu Daha Net Olacak!

Tüm dünyada etkisinin göstermeye devam eden Covid-19 salgını ile ilgili her geçen gün yeni gelişmeler gündeme geliyor. Covid-19 salgınına yönelik geliştirilen aşı çalışmalarından son derece başarılı sonuçların alınmaya başladığı bu süreçte salgının kaynağı, belirtileri ve tedavileri üzerine de araştırmalar yapılmaya devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Koronavirüs Hastaları İçin Bir İlk! O Test Sayesinde Hastanın Durumu Daha Net Olacak! Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamalarında da belirttiği üzere aşı çalışmalarının iyi gitmesi salgının kontrol edilmesi için yeterli bir gelişme değil. Bilim insanları da salgın sürecine ve tedavisine yönelik yeni çalışmalar yapmaya devam ediyor.

Covid-19 salgınına yakalanan insanların kimileri süreci daha hafif atlatırken kimileri için ise salgın çok daha fazla etki gösteriyor ve hastalar için yoğun bakım ihtiyacı duyuluyor. Bu noktada hangi hastaların salgını daha ağır atlatacağına yönelik öngörüde bulunulabilen bir test geliştirildi. Geliştirilen kan testi ile Covid-19 salgınına yakalan kişilerin salgını nasıl atlatacağı ve yoğun bakıma ihtiyaç duyup duymayacakları anlaşılabiliyor.

09 Ara 2020 - 15:35 - Sağlık

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