Koronavirüs Hastaları İçin Bir İlk! O Test Sayesinde Hastanın Durumu Daha Net Olacak!
Tüm dünyada etkisinin göstermeye devam eden Covid-19 salgını ile ilgili her geçen gün yeni gelişmeler gündeme geliyor. Covid-19 salgınına yönelik geliştirilen aşı çalışmalarından son derece başarılı sonuçların alınmaya başladığı bu süreçte salgının kaynağı, belirtileri ve tedavileri üzerine de araştırmalar yapılmaya devam ediyor.
Koronavirüs Hastaları İçin Bir İlk! O Test Sayesinde Hastanın Durumu Daha Net Olacak! Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamalarında da belirttiği üzere aşı çalışmalarının iyi gitmesi salgının kontrol edilmesi için yeterli bir gelişme değil. Bilim insanları da salgın sürecine ve tedavisine yönelik yeni çalışmalar yapmaya devam ediyor.
Covid-19 salgınına yakalanan insanların kimileri süreci daha hafif atlatırken kimileri için ise salgın çok daha fazla etki gösteriyor ve hastalar için yoğun bakım ihtiyacı duyuluyor. Bu noktada hangi hastaların salgını daha ağır atlatacağına yönelik öngörüde bulunulabilen bir test geliştirildi. Geliştirilen kan testi ile Covid-19 salgınına yakalan kişilerin salgını nasıl atlatacağı ve yoğun bakıma ihtiyaç duyup duymayacakları anlaşılabiliyor.
09 Ara 2020 - 15:35 - Sağlık
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.