Koronavirüs Hastaları İçin Bir İlk! O Test Sayesinde Hastanın Durumu Daha Net Olacak! Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamalarında da belirttiği üzere aşı çalışmalarının iyi gitmesi salgının kontrol edilmesi için yeterli bir gelişme değil. Bilim insanları da salgın sürecine ve tedavisine yönelik yeni çalışmalar yapmaya devam ediyor.

Covid-19 salgınına yakalanan insanların kimileri süreci daha hafif atlatırken kimileri için ise salgın çok daha fazla etki gösteriyor ve hastalar için yoğun bakım ihtiyacı duyuluyor. Bu noktada hangi hastaların salgını daha ağır atlatacağına yönelik öngörüde bulunulabilen bir test geliştirildi. Geliştirilen kan testi ile Covid-19 salgınına yakalan kişilerin salgını nasıl atlatacağı ve yoğun bakıma ihtiyaç duyup duymayacakları anlaşılabiliyor.