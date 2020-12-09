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09 Ara 2020 - 16:26

Masumlar Apartmanı Dizisinde O İsim Yok Artık Dedirtti! İzleyenler Şok İçinde Kaldı!

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı her hafta gündem olmaya devam ediyor. Psikolojik sorunları olan bir ailenin hikayesinin anlatıldığı yapımda yaşananlar her hafta sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Dizinin dün akşam ekrana gelen son bölümünde ise Merve Dizdar’ın canlandırdığı Gülben karakteri sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu. Gülben’in aşka olan takıntısı hem izleyenleri hem de seyirciyi şoka soktu.