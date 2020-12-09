Haberler Ankara Haberler Ankara
- 09 Ara 2020 - 16:51 G: 09 Ara 2020 - 23:08

Ankara Keçiörengücü - Giresunspor: 0 - 1

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Ankara Keçiörengücü ile Giresunspor Aktepe Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Giresunspor'dan Mehmet Taş (sağda) rakibi Barış Yılmaz (solda) mücadele etti.

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Ankara Keçiörengücü ile Giresunspor Aktepe Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Giresunspor'dan Mehmet Taş (sağda) rakibi Barış Yılmaz (solda) mücadele etti.

09 Ara 2020 - 16:51 AA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Türk Telekom - Limoges: 76 - 73 mask
Türk Telekom - Limoges: 76 - 73
Masterchef Kahini Yeni İfşasını Yayınladı! O İsmi Herkes Şampiyon Olacak Zannediyordu, Görünce Şok Üstüne Şok Yaşayacaksınız! "İmkansız..." mask
Masterchef Kahini Yeni İfşasını Yayınladı! O İsmi Herkes Şampiyon Olacak Zannediyordu, Görünce Şok Üstüne Şok Yaşayacaksınız! "İmkansız..."
Acun Ilıcalı Mucize Doktor'un O İsmini Resmen Aldı! Artık Exxen'de Yer Alacak! mask
Acun Ilıcalı Mucize Doktor'un O İsmini Resmen Aldı! Artık Exxen'de Yer Alacak!
Masumlar Apartmanı Dizisinde O İsim Yok Artık Dedirtti! İzleyenler Şok İçinde Kaldı! mask
Masumlar Apartmanı Dizisinde O İsim Yok Artık Dedirtti! İzleyenler Şok İçinde Kaldı!
Ampulü İcat eden Thomas Edison Cennete Gider mi? Cübbeli Ahmet Hoca Açıkladı! mask
Ampulü İcat eden Thomas Edison Cennete Gider mi? Cübbeli Ahmet Hoca Açıkladı!
Lerzan Mutlu Ne Mezunu? Lerzan Mutlu Kaç Yaşında, Nereli ? mask
Lerzan Mutlu Ne Mezunu? Lerzan Mutlu Kaç Yaşında, Nereli ?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL