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09 Ara 2020 - 16:51

Ankara Keçiörengücü - Giresunspor: 0 - 1

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Ankara Keçiörengücü ile Giresunspor Aktepe Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Giresunspor'dan Mehmet Taş (sağda) rakibi Barış Yılmaz (solda) mücadele etti.