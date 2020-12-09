Acun Ilıcalı Mucize Doktor'un O İsmini Resmen Aldı! Artık Exxen'de Yer Alacak! Mucize Doktor dizisi yayınlandığı günden beri büyük ilgi çekiyor. Perşembe akşamları FOX TV ekranlarında yayınlanan dizi her hafta sosyal medyanın gündemlerinden biri oluyor. Savant sendromlu Ali Vefa'nın doktor olma mücadelesinin anlatıldığı yapım farklı senaryosu ile ilk bölümünden beri beğeni topluyordu. Şimdi ise dizinin önemli karakterlerinden birinin Acun Ilıcalı ile anlaşma sağladığı ve Exxen platformunda yayınlanacak bir yapımda rol alacağı konuşuluyor.

Mucize Doktor Dizisinin Başarılı Oyuncusu Exxen’e Mi Transfer Olacak?



TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı birkaç ay önce Exxen isimli dijital bir platform oluşturacaklarını açıklamıştı. 1 Ocak 2021 tarihinde yayına başlayacak olan Exxen platformunda yayınlanacak yapımlar için ise çalışmalar devam ediyor. Acun Ilıcalı Exxen platformunda ilk olarak Sihirli Annem ve Bez Bebek gibi dizilerin yeni versiyonlarının bulunacağını açıklamıştı. Ardından da Exxen için Öğrenci Evi isimli yeni bir yapım için çalışmalara başlandığı duyurulmuştu. Öğrenci Evi dizisinin oyuncu kadrosu için ise Ceyda Düvenci ve Arzu Gamze Kılıç gibi isimlerle anlaşılacağı duyurulmuştu. Öğrenci Evi dizisinin kadrosuna yeni bir ismin daha dahil olduğu ve oyuncunun Mucize Doktor dizisinin kadrosunda yer aldığı konuşulmaya başlandı.