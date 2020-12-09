09 Ara 2020 - 23:01 Güncelleme: 09 Ara 2020 - 23:05
Türk Telekom - Limoges: 76 - 73
FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Türk Telekom, Limoges ile Ankara Spor Salonu'nda karşılaştı. Maçı kazanan Türk Telekom oyuncuları sevinç yaşadı.
FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Türk Telekom, Limoges ile Ankara Spor Salonu'nda karşılaştı. Maçı kazanan Türk Telekom oyuncuları sevinç yaşadı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.