Haberler Ankara Haberler Ankara
- 10 Ara 2020 - 11:26 G: 10 Ara 2020 - 11:27

Ankara Çankaya’da pandemi denetimleri artırıldı

Çankaya Belediyesi zabıta ekipleri, pazar yerlerinde pandemi denetimlerini artırdı. Çankaya Zabıtası korona virüs vakalarında devam eden artışın önüne geçmek için İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında pazar yerlerinde ve işletmelerde denetim yapıyor.   

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

İlçe genelinde çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi,  halk sağlığını korumak için özellikle vatandaşların yoğun kullandığı yerlerde hijyen denetimlerini artırdı. Pazar yerlerinde maske denetimi yapan Çankaya Zabıtası, esnafa ve vatandaşlara ücretsiz maske de dağıttı.  

Zabıta ekipleri, rutin denetimleri kapsamında Kasım ayında 4.495 denetim gerçekleştirdi. Seyyar satıcılara göz açtırmayan Çankaya Belediyesi zabıta ekipleri, haksız rekabete neden olan 1.450 adet bez afiş ve tabelayı da kaldırdı. Kurallara uymayan işletmelere yaptırım uygulayan Çankaya Zabıtası, 510 işletmede de gece denetimi yaptı.   

BİRLİKTE DENETİM 

Çankaya’da pandemiye yönelik temizlik çalışmalarının ve sosyal yardımların sürdüğünü belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Halkımızın sağlığı için zabıta ekiplerimiz sahada denetim yapıyor. Bu denetimlerle vatandaşımız ve esnafımız için birçok olumsuzluğun önüne geçiyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığını düşünerek hareket ediyoruz. Zabıta Ekiplerimiz 7/24 her saat görevinin başında. Vatandaşlarımızdan gelen şikayetler de zabıta ekiplerimiz tarafından değerlendirilerek gerekli işlem ve uyarılar yapılıyor. Halkımızın sağlığı ve huzuru her şeyin önünde geliyor. Seyyar satıcılara yönelik Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri ile birlikte çalışıyoruz. Özellikle halk sağlığını tehdit eden, hijyenden uzak ve yasal olmadığı halde seyyar satış yapanların faaliyetine son vermek konusundaki kararlılığımız daima sürecek” diye konuştu.  

10 Ara 2020 - 11:26 Ankara/ Çankaya- Belediyeler

# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Keçiören’de eski lojmanların yerine rekreasyon alanı yapılacak mask
Ankara Keçiören’de eski lojmanların yerine rekreasyon alanı yapılacak
Ankara Yenimahalle pazarlarına pandemi düzenlemesi mask
Ankara Yenimahalle pazarlarına pandemi düzenlemesi
Ankara Pursaklar Belediyesi Yasaklarda Sahada mask
Ankara Pursaklar Belediyesi Yasaklarda Sahada
Başkan Taşdelen’den Ankara Sanat Tiyatrosu müjdesi mask
Başkan Taşdelen’den Ankara Sanat Tiyatrosu müjdesi
Ankara'da 21 Hayvan Mamak Belediyesi Barınağı’na teslim edildi mask
Ankara'da 21 Hayvan Mamak Belediyesi Barınağı’na teslim edildi
Ankara Altındağ'da metruk yapıya geçit yok mask
Ankara Altındağ'da metruk yapıya geçit yok
Ankara Mamak’ta çöp taksi hizmete girdi mask
Ankara Mamak’ta çöp taksi hizmete girdi
Ankara Keçiören Belediyesi'nden gaziler için anlamlı hizmet mask
Ankara Keçiören Belediyesi'nden gaziler için anlamlı hizmet
Başkan Ercan: “Esnafımızın her zaman yanındayız” mask
Başkan Ercan: “Esnafımızın her zaman yanındayız”
Doğrudan üreticiden temin edilen meyveler dar gelirli Çankayalılara dağıtıldı mask
Doğrudan üreticiden temin edilen meyveler dar gelirli Çankayalılara dağıtıldı
# ÇANKAYA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Başkan Taşdelen’den Ankara Sanat Tiyatrosu müjdesi mask
Başkan Taşdelen’den Ankara Sanat Tiyatrosu müjdesi
Doğrudan üreticiden temin edilen meyveler dar gelirli Çankayalılara dağıtıldı mask
Doğrudan üreticiden temin edilen meyveler dar gelirli Çankayalılara dağıtıldı
Ankara Çankaya'dan pandemi dayanışması   mask
Ankara Çankaya'dan pandemi dayanışması  
Ankara Kuğulu Park'a 10 bin kış çiçeği dikildi mask
Ankara Kuğulu Park'a 10 bin kış çiçeği dikildi
Ankara Çankaya’da pandemi mücadelesi sürüyor mask
Ankara Çankaya’da pandemi mücadelesi sürüyor
Ankara Çankaya'nın merdivenli yolları artıyor mask
Ankara Çankaya'nın merdivenli yolları artıyor
“Bir Başkadır Ankaram” Sergisi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde  mask
“Bir Başkadır Ankaram” Sergisi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde 
Çankaya Belediyesi duyurdu! Vergi borçlarının yapılandırılmasında son gün 31 Aralık mask
Çankaya Belediyesi duyurdu! Vergi borçlarının yapılandırılmasında son gün 31 Aralık
Ankara Çankaya'da semt pazarları hafta içi kurulacak mask
Ankara Çankaya'da semt pazarları hafta içi kurulacak
Ankara Çankaya'da engelli sporcular mesajlarını Maradona’lı formayla verdiler mask
Ankara Çankaya'da engelli sporcular mesajlarını Maradona’lı formayla verdiler
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Keçiören’de eski lojmanların yerine rekreasyon alanı yapılacak mask
Ankara Keçiören’de eski lojmanların yerine rekreasyon alanı yapılacak
Akrep Dizisi Hangi Gün Yayınlanıyor? Akrep Dizisi Saat Kaçta, Hangi Kanalda? mask
Akrep Dizisi Hangi Gün Yayınlanıyor? Akrep Dizisi Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
Ankara Yenimahalle pazarlarına pandemi düzenlemesi mask
Ankara Yenimahalle pazarlarına pandemi düzenlemesi
Ankara Çankaya’da pandemi denetimleri artırıldı mask
Ankara Çankaya’da pandemi denetimleri artırıldı
Ankara Pursaklar Belediyesi Yasaklarda Sahada mask
Ankara Pursaklar Belediyesi Yasaklarda Sahada
MasterChef’te Beklenmedik Aşk! Eray O İsimle Dillere Destan Bir Aşk Yaşıyor! Görenler Şok İçinde Kaldı! mask
MasterChef’te Beklenmedik Aşk! Eray O İsimle Dillere Destan Bir Aşk Yaşıyor! Görenler Şok İçinde Kaldı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL