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- 10 Ara 2020 - 11:39 G: 10 Ara 2020 - 11:40

Ankara Yenimahalle pazarlarına pandemi düzenlemesi

Yenimahalle’de hafta sonu kurulan semt pazarlarının, Covid-19 salgınının önüne geçmek için uygulanan önlemler kapsamında yeniden düzenlenerek hafta içi kurulmasına karar verildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşların ve pazarcı esnafının mağdur olmaması amacıyla semt pazarlarına yeni düzenleme getiren Yenimahalle Belediyesi, hafta sonu açılan semt pazarlarını Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü kuracak.

Yapılan düzenlemeye göre hafta sonu açılan Batıkent Kapalı Semt Pazarı Salı, Yenimahalle Pazarı Çarşamba, Serhat ve Turgut Özal Mahallesi Semt Pazarları Perşembe, Batı Sitesi, Çamlıca ve Çiğdemtepe Mahallesi Semt Pazarları da Cuma günlerinde ilçe sakinlerine alışveriş hizmeti sunacak.

Yaşar, “Hepimiz gereken dikkati göstermeliyiz”

Son dönemde korona virüs vakalarında yaşanan artış dolayısıyla tüm vatandaşların hijyen ve maske konusunda özenli, mesafe konusunda dikkatli olması gerektiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Ülke olarak artık dikkatsiz davranma lüksümüz yok. Vaka sayılarında ve ne yazık ki ölüm oranlarında yaşanan artışlar hepimizi tedirgin ediyor. Devletin yetkili kurumları virüsün yayılımının önüne geçmek amacıyla bir takım tedbirler alıyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı bu önlemlerden biri. Bizde hem vatandaşımız hemde pazarcı esnafımız mağdur olmasın diye hafta sonu kurulan semt pazarlarını hafta içi kurma kararı aldık. Yerel yönetimler olarak, ilçemizde ilk günden bu yana, bütün birimlerimizle elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Virüsten kurtulmanın yolu devletin tüm kurumları ve vatandaşların birlikte mücadelesinden geçiyor. Hep bir birlikte mücadele ederek, gerekli hassasiyeti ve dikkati göstererek bu salgından kurtulacağımıza inanıyorum” dedi.

10 Ara 2020 - 11:39 Ankara/ Yenimahalle- Belediyeler

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